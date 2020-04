Consegne a domicilio con un cane: la trovata di una vineria in Maryland

Tutte le attività commerciali stanno provando ad infettarsi qualcosa per mantenere vivo il commercio e al contempo non fare mancare nulla alla loro clientela. In molti dunque stanno organizzandosi per le consegne a domicilio, sebbene siano comunque molto rischiose per il contatto con la gente.

Ecco dunque che un’azienda vinicola americana si è organizzata a fare consegne a domicilio con un cane. La loro idea è del tutto originale, e ha permesso quindi che un animale domestico ed intelligente si rendesse utile ed evitasse che le persone potessero uscire numerose per fare la spesa.

Consegne a domicilio con un cane: idea bizzarra ma efficace

L’azienda vinicola del Maryland sta osservando il protocollo di distanza sociale nelle sue attività senza venir meno a quando stabilito dal governo. Effettua dunque le consegne a domicilio con un cane, che resta a bordo strada e non comporta alcun pericolo per i clienti.

La Stone House Urban Winery di Hagerstown ha offerto il ritiro a bordo strada per rispettare gli ordini del governo durante la pandemia di COVID-19. La sua idea è volta ad assicurare che dipendenti e clienti possono continuare a mantenere la giusta distanza di sicurezza per evitare il contagio. Quindi, le consegne vengono effettuate da un simpatico cagnone, il cui nome è Soda Pup.

L’intervista della proprietaria della vineria

“Ci sono persone che hanno apprezzato così tanto l’idea, da chiedere in modo specifico che fosse il cucciolo di cane a portare loro del vino. Persone che non erano mai state qui prima“, ha raccontato alle TV locali Lori Yata, proprietaria di Soda Pup e comproprietaria della cantina. Insomma ai clienti l’idea è piaciuta ad ampio spettro e coccolano tutti il cane dopo aver avuto la loro ordinazione.

Yata ha detto che il cane ha 11 anni e che non lo fa dunque affaticare nelle consegne. Porta in groppa solo due bottiglie di vino alla volta e gli consente molte pause per evitare che si avvilisca. Inoltre, ha raccontato che l’azienda sta cercando di fare qualunque cosa in suo potere, per mantenere una visione ottimistica e affrontare la crisi del coronavirus.

“Cercheremo il lato positivo di questo, chiudere il negozio ci permette di fare cose che normalmente non possiamo tenere il passo, stiamo facendo tonnellate di vino. Anzi speriamo di entrare al festival in autunno, il che significa che occorre fare più vino” ha detto nell’intervista. E nel frattempo, le consegne a domicilio con un cane le rendono ancora più agevole affrontare la momentanea crisi.