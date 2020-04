Giulia De Lellis e Andrea Iannone, la verità sulla rottura: lui non si è…

Neanche il tempo di ufficializzare la rottura tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone che la nota influencer è alle prese con un nuovo scoop.L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è tornata con la sua vecchia fiamma, Andrea Damante. A ufficializzare il ritorno di fiamma è stato il settimanale Chi, pubblicando in esclusiva le foto dei due fidanzatini a Pomezia, sotto casa dei genitori di lei.

Nonostante sia molto social, però, la De Lellis riesce sempre a preservare la sua privacy e per alcune settimane è scomparsa dal suo profilo. Ora, vista l’ufficialità con Damante, in tanti si chiedono perchè sia finita con Iannone, dato che i due solo pochi mesi fa parlavano di una grande storia d’amore.

Andrea Iannone ha tradito l’influencer?

Secondo alcuni rumors pare che la rottura tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone sia avvenuta per colpa di lui. Nonostante abbiano entrambi scelto di raccontare la separazione in modo discreto a distanza di settimane stanno spuntando bollenti retroscena. Le voci arrivano proprio dagli amici della ex coppia, che avrebbero contattato la blogger Deianira Marzano.Fonti vicine alla nota influencer rivelano che il campione di Moto GP sia stato un pò malandrino…Cosa avrà combinato?

Intanto, se da un lato Giulia De Lellis ha già archiviato la storia con Iannone gettandosi nelle braccia dell’ex, il motociclista sembra invece deluso e amareggiato. Infatti, attraverso una diretta social ha espresso il suo pensiero e il proprio dolore per la bella romana. “Trovare la persona giusta con cui condividere tutto non è facile. E spesso non è per sempre. L’importante è non avere rimpianti, e conservare il rispetto per le esperienze passate”.

Giulia De Lellis e il ritorno di fiamma con Damante

Giulia De Lellis ancora non ha confermato in modo esplicito il ritorno di fiamma con Andrea Damante. La coppia, però, come dimostrano anche alcuni scatti dell’influencer sui social, sta trascorrendo la quarantena insieme.

A togliere ogni dubbio, ci ha pensato anche il settimanale Chi beccandoli proprio sotto casa al ritorno dal supermercato. Se in tanti sono felici per questo ritorno, altri invece, non sembrano credere allo scoop. Per ora non resta altro che attendere.