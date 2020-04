Barbara D’Urso umiliata da Lucio Presta: “Chi tace è complice di tale orrore”

In queste ore, Barbara D’Urso è finita al centro di una bufera mediatica e molti personaggi famosi si stanno scagliando contro di lei, tra cui Lucio Presta. Il marito di Paola Perego, non che famoso agente nel mondo dello spettacolo, ha pubblicato su Facebook un durissimo attacco contro Lady Cologno.

Nel caso specifico, il protagonista ha definito il suo modo di fare televisione un vero scempio, una cosa vergognosa a cui Mediaset dovrebbe porre fine. Vediamo che cosa ha fatto indignare così tanto l’agente.

La polemica contro Barbara D’Urso

Lucio Presta è stato velenosissimo contro Barbara D’Urso. Lady Cologno è sempre stata molto criticata sul web, dato che in parecchi non apprezzano le sue trasmissioni e il suo modo di porsi. Proprio di recente, la donna era finita nel mirino per alcune frasi pronunciate sui cani, tuttavia, la conduttrice non ha fatto in tempo a chiarire la questione che subito ne è spuntata un’altra.

Domenica scorsa, infatti, a Live non è la D’Urso, la padrona di casa ha recitato un “Eterno riposo” insieme a Matteo Salvini per tutti i malati e le vittime da Coronavirus. Questo gesto, però, è stato criticato da moltissime persone, al punto da arrivare a dare luogo ad una petizione volta alla cancellazione delle sue trasmissioni dai palinsesti. Ebbene, tra le vari voci dissenzienti c’è anche quella del marito di Paola Perego.

Le dure parole di Lucio Presta

L’uomo in questione ha pubblicato un post su Facebook nel quale ha dipinto le trasmissioni della donna un vero scempio. A suo avviso, il fatto che Mediaset consenta la messa in onda di questo degrado è una cosa gravissima, dato che chi tace è complice di tale orrore. Lucio Presta, inoltre, ha chiarito di fare la sua parte non mandando i suoi assistiti nei salotti di Barbara D’Urso, cosa che dovrebbero fare tutti.

La critica più spietata, però, è andata alla Testata giornalistica sotto cui si trova la rete del Biscione. Come fanno a permettere tutto ciò? Secondo il punto di vista dell’agente c’è qualcosa che non quadra. L’idea di televisione di Pier Silvio Berlusconi è sempre stata diversa da quello che traspare dagli show della “signora con le paillettes”. Pertanto, come è possibile che nessuno la fermi?