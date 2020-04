Amedeo Minghi minaccia querele, “Non ho il Coronavirus…” (Video)

Poche ore fa un video di Amedeo Minghi ricoverato in ospedale aveva allarmato parecchio tutti i fans. Il cantante romano non aveva specificato i motivi del ricovero ma era parso abbastanza provato, con pochissimo fiato e con una mascherina davanti alla bocca. “Sapervi accanto per me è importante” aveva detto. Un bruttissimo dubbio aveva colpito tutti i fans: Coronavirus? Il cantante ha smentito con forza questa notizia, minacciando querele.

Amedeo Minghi, quella sul Coronavirus è un’illazione

La notizia ha fatto presto il giro del web. Amedeo Minghi affetto dal Coronavirus, una notizia che il cantante romano ha tenuto a smentire ufficialmente e a gran voce minacciando, tra l’altro, querele verso chi ha diffuso e continuerà a diffondere questa fake news.

“Questa storia del Coronavirus non è vera” ha ribadito Amedeo Minghi. Poi ha proseguito “È una notizia falsa, priva di fondamento, sono illazioni”. Il cantante esprime, quindi, tutto il suo stupore chiedendosi la motivazione per cui sia uscita una notizia di questo tipo e minacciando azioni legali. Una notizia di questo tipo, infatti, rischia di avere ripercussioni pesanti sulla famiglia e su lui stesso.

L’uomo conferma, quindi, di trovarsi in un reparto non dedicato ai pazienti affetti dal Covid-19 e rassicura tutti quanti proseguendo a definire offensiva la fake news che lo ha riguardato durante le ultime ore. “La mascherina si deve portare per legge e non perché ho il Coronavirus” ha ribadito “è una cosa molto offensiva”.

Gepostet von Amedeo Minghi am Mittwoch, 1. April 2020

Le motivazioni del ricovero

Già dai primi momenti in cui Amedeo Minghi ha comunicato di trovarsi ricoverato in ospedale, non ha accennato alle motivazioni che lo hanno spinto al ricovero. Una cosa che, indubbiamente, ha alimentato i dubbi e, se possibile, favorito la diffusione della fake news da parte dei fans particolarmente in ansia.

Ricordiamo, infatti, che il cantante ha 73 anni e si trova, quindi, in una fascia d’età per quanto riguarda il possibile contagio dal virus. Assodato che, fortunatamente, non è questo il motivo della degenza forzata, Minghi ha chiarito che si tratta di una serie di piccoli problemi legati all’eccessivo stress e, sicuramente, all’avanzare dell’età. Un grande in bocca al lupo e tanti auguri di buona guarigione sono arrivati da più parti.