Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto attacca Antonio Zequila: “Si è incattivito perché vuole arrivare vincere”

Il Grande Fratello Vip è ormai agli sgoccioli e per i concorrenti è giunto il momento di gettare via le maschere. Stanno venendo fuori in questa ultima fase del reality strategie e comportamenti ambigui che secondo alcuni avrebbero come origine la voglia di vincere il programma.

In tal senso Paola Di Benedetto ha attaccato duramente Antonio Zequila reo di aver cambiato atteggiamento negli ultimi giorni. La bellissima ex madre natura ha notato un cambiamento di atteggiamento dell’attore non coerente dal suo punto di vista.

Durante uno sfogo con Teresanna Pugliese, la fidanzata di Federico Rossi ha spiegato che secondo lei il motivo di tale comportamento è la voglia di vincere. Probabilmente, però, questo tipo di atteggiamento potrà fargli ottenere solo il risultato opposto.

Il percorso di Paola e Antonio al Grande Fratello Vip

Paola Di Benedetto si è messa in luce in questa prima parte del Grande Fratello. La giovane è stata vicina alle donne nei momenti di maggiore difficoltà. Ha supportato Elisa De Panicis quando si è scontrata con Andrea Denver, Fernanda Lessa in alcuni momenti di crisi e ha spinto Clizia Incorvaia verso Paolo Ciavarro.

Ha avuto un comportamento molto dolce con tutti tanto da farsi apprezzare in maniera trasversale da tutti i componenti della casa. Paola ha avuto anche la possibilità di vedere, seppur solo tramite un messaggio, il fidanzato Federico Rossi che una volta di più le ha confermato la forza del sentimento.

Antonio Zequila sin dall’inizio ha mostrato tutta la sua simpatia. Ha cercato di essere sempre gentile con le donne che sono stato il suo argomento principale. Anche durante le dirette Alfonso Signorini ha fatto entrare alcune presunte fiamme dell’attore. Lui ha sempre scherzato su questa sua vena da tombeur de femme. Con l’ingresso di Valeria Marini si è creata un po’ di tensione nei confronti di Antonella Elia. Quest’ultima si è scontrata showgirl stellare si è scontrata diverse volte.

Lo sfogo di Paola Di Benedetto con Teresanna

Paola Di Benedetto si è ritrovata in cucina con Teresanna Pugliese. Le due donne si sono ritrovate a chiacchierare di Antonio Zequila. L’ex madre natura è stata immediatamente chiara e diretta spiegando che dal suo punto di vista l’attore si è incattivito perché vuole arrivare in finale e vincere.

La risposta dell’ex protagonista di Uomini e Donne è quanto mai sarcastica. L’ex fidanzata di Francesco Monte, infatti, ha ricordato che Zequila ha dichiarato che laddove fosse Sossio Aruta il vincitore di questa edizione del Grande Fratello Vip lui si ritirerebbe dal mondo della televisione.