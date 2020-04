“Mi augura a la morte, ma intanto moriva”: Jasmine Carrisi choc, le parole della figlia di Al Bano

Jasmine Carrisi di nuovo nella bufera

Jasmine Carrisi e il fratello Bido, figli di Al Bano e Loredana Lecciso stanno trascorrendo la quarantena insieme ai loro genitori. Infatti i quattro si trovano tutti insieme all’interno della tenuta di Cellino San Marco. La 18enne che ha anche un grosso seguito sui social network, passa il tempo ad ascoltare la musica.

Ma anche a truccarsi e realizzare delle foto che poi puntualmente posta sul suo profilo Instagram. E proprio l’ultimo scatto della Carrisi Junior ha scatenato una serie di polemiche sul web perché ha fatto uso di parole abbastanza forti per una ragazza così giovane. Ma cosa ha combinato?

La primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso nel mirino degli haters

Chi segue Jasmine Carrisi sa perfettamente che ha un carattere fumanti o è che non le manda a dire a tutti coloro che la offendono gratuitamente sui social network. Infatti, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso negli ultimi anni è stata bersaglio dei cosiddetti leoni da tastiera che l’hanno criticata per qualsiasi cosa. Ad esempio le hanno detto di essersi rifatta le labbra e gli zigomi e di non avere ne arte e ne parte come la madre.

Oltre a fare da influencer su Instagram, la 18enne ha un profilo su Tik Tok dove si diletta a realizzare dei divertenti video. La ragazza vorrebbe entrare nel mondo dello spettacolo e seguire le orme dei genitori. Ma nelle ultime ore la Carrisi Junior ha sollevato un altro polverone mediatico.

Jasmine Carrisi criticata per una frase su Instagram

Di recente Jasmine Carrisi ha arricchito il suo account Instagram con una nuova foto. In quest’ultima la 18enne appare vestita in modo casual e alle sue spalle un meraviglioso panorama. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso mostra ai follower la tenuta di Cellino San Marco.

Ma quello che ha scatenato delle polemiche è la didascalia utilizzata: “Mi augura la morte ma moriva per me fino a una notte fa”. In molti l’hanno criticata per le parole utilizzate non sapendo che sono frasi estrapolate dal brano di Elodie Di Patrizi e Marracash, Margarita. Ecco il post: