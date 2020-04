Sotto il vestito niente’: Eva Henger seducente, lo spacco inguinale mostra le sue grazie (FOTO)

Per la gioia dei suoi follower, Eva Henger continua a pubblicare foto molto seducenti su Instagram. In questi giorni di quarantena, dove anche lei come tutti è costretta a restare a casa, Eva è stata avvolta dalla malinconia, tornando nel passato.

Infatti, negli ultimi giorni, ha pubblicato scatti bollenti che la riportano agli anni 90, dove era ancora un’attrice a luci rosse. In uno dei suoi ultimi outfit, senza essere volgare, si è mostrata molto più sensuale, mandando in delirio i suoi seguaci.

Eva Henger super sexy su Instagram

Eva Henger nonostante i suoi 47 anni continua a far perdere la testa anche ai ragazzini. Era il 1993, quando la splendida bionda ungherese ha iniziato a girare film ad alto tasso erotico insieme a Rocco Siffredi, diventando una delle attrici più desiderate dal pubblico maschile. Oggi proprio come allora è sempre stupenda e si mostra proprio come una ragazzina. Sguardo ammiccante, fisico da urlo e curve da capogiro.

Una cosa è certa, di Eva Henger ce ne sarà sempre e solo una. Nello scatto in questione, l’ex porno diva ha voluto mettere in evidenza le sue gambe alte e toniche e il suo giro vita. Con addosso un trench di colore beige, Eva ha alzato un po la gamba evidenziando lo spacco inguinale. E a quanto pare, come in molti le hanno chiesto sembra proprio che sotto il cappottino non indossasse nulla. (Continua dopo il post)

L’attrice avvolta dalla solitudine

Eva Henger in questi giorni di quarantena sembra aver avvertito in modo particolare la solitudine. L’ex porno diva sta trascorrendo le giornata a casa sua, insieme a suo marito e a i suoi figli. Ovviamente lontana da Mercedesz Henger, che purtroppo ancora oggi non vuole riappacificarsi con sua madre.

Certo, il periodo storico che stiamo vivendo poi, non aiuta a distrarsi. Eva,però, non demorde e spera tanto che un giorno tutto questo astio scomparirà. Intanto, l’attrice sembra aver capito benissimo come distrarre i suoi seguaci che ad ogni suoi scatto la riempiono di complimenti e lusinghe.