Amici 19, caos nel talent: liti furiose e abbandoni, tutta colpa di Javier

I ragazzi di Amici 19 hanno litigato furiosamente per colpa di Javier Rojas. Ecco che cosa ha fatto il ballerino e che cosa è successo

Amici 19: Javier indeciso tra la sua ex fidanzata e Talisa

Alla base del litigio che c’è stato nella casetta di Amici 19 avvenuto qualche ora fa c’è l’indecisione di Javier tra la sua ex fidanzata e Talisa. Facciamo qualche passo indietro.

La settimana scorsa il ballerino cubano ha chiesto insistentemente alla produzione di poter chiamare al telefono la sua ex fidanzata. Lei si è negata, ma lui ha voluto scriverle una lettera per chiederle come stava e perdono per come sono andate le cose tra loro.

Infatti, si sono lasciati qualche settimana fa e lui ha iniziato una storia con Talisa, concorrente del talent. Quando lei è stata eliminata si sono promessi di vedersi fuori. Gaia e Giulia hanno criticato Javier per questa sua voglia di sentire l’ex fidanzata, perché secondo loro non stava portando rispetto a nessuna delle due. Infatti, alcuni giorni dopo ha chiesto alla produzione di fare una carta di lavoro a Talisa per poter stare con lei.

Javier nella bufera: litigio in casetta

La produzione ha comunicato ad Javier la risposta della sua ex fidanzata alla sua richiesta di parlarle. Lei ha risposto con un post pubblico nel quale invitava il suo ex fidanzato a concentrarsi sulla gara e a non fare drammi. Inoltre, non le sembrava rispettoso nei confronti di Talisa. A quel punto Javier ha iniziato a chiedere insistentemente che cosa è andato in onda, che cosa ha visto la sua ex fidanzata per parlare così e poi ha dato la colpa a Gaia e Giulia che hanno difeso Talisa.

Tanto è bastato a innescare la reazione delle due cantanti. Entrambe hanno spiegato di aver detto quelle cose perché amiche di Talisa, che piangeva con loro quando lui non era chiaro e tornava i weekend dalla sua ex prima del serale. Javier tentava di spiegare le sue ragioni, ma poi si è arrabbiato e ha invitato le ragazze a non parlare delle sue cose e dei suoi problemi. Gaia e Giulia hanno ricordato al ballerino che è stato lui stesso a parlarne davanti alle telecamere e a “tirarle in mezzo”.

Javier, a seguito di questo litigio con le due cantanti, per ben due volte ha abbandonato la casetta per poi tornare subito dopo. Ad ogni modo, Gaia era furiosa con lui e ha detto una frase molto chiara: “a te non frega un c*** di quelle due, ti interessa solo che cosa va in onda”. Che cosa ne pensate?