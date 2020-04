Una Vita trame spagnole: Izam vuole comprare Casilda, chi è il Principe Marocchino?

Nelle puntate di Una Vita, attualmente in onda in Spagna, i telespettatori stanno assistendo all’arrivo di un uomo misterioso che sconvolgerà le trame spagnole della soap. Il nuovo arrivato si chiama Izam. Tutto ciò che si sa di lui è che è un Principe Marocchino, venuto ad Acasias 38 per ragioni ancora ignote.

Ad ogni modo, il protagonista sconvolgerà gli animi della famiglia Seler, dato che chiederà a Rosina e Liberto di compiere una scelta tanto inaspettata quanto assurda. L’uomo sarà interessato a Casilda, ma cosa vorrà da lei?

La strana richiesta di Izam ad Una Vita

Le trame spagnole di Una Vita rivelano l’ingresso in scena di un nuovo protagonista. Si tratta di Izam, un uomo molto ricco e potente che mostrerà fin dal primo momento un particolare interesse per Rosina e Liberto. Il cavaliere, infatti, si avvicinerà ai due innamorati e proverà ad instaurare con loro un’amicizia. Ad ogni modo, i suoi modi così garbati celano, in realtà, uno scopo ben preciso.

L’uomo dirà di essere molto interessato a Casilda, la domestica della famiglia Seler. Tutti sono molto affezionati alla fanciulla, pertanto, rimarranno spiazzati dalla stramba richiesta del Principe. Nel caso specifico, quest’ultimo dirà di essere intenzionato a pagare per poter comprare la ragazza. Naturalmente, per far in modo che la coppia assecondi la sua volontà, il nuovo arrivato porrà i coniugi dinanzi una scelta molto difficile.

Trame spagnole: Casilda in pericolo

I destinatari di questa richiesta assurda rimarranno interdetti e non sapranno come reagire dinanzi la volontà del marocchino. Ad ogni modo, ciò che i due proprio non riescono a comprendere è per quale ragione Izam sia così interessato alla donna. Ebbene, dopo un po’ si scoprirà che l’intenzione dell’uomo è quella di comprare Casilda non per renderla una sua serva, bensì sua moglie.

Tale spiegazione, però, getterà ancora più ombre sulla vicenda. Per quale ragione la new entry ha puntato gli occhi proprio sulla domestica? Evidentemente c’è un segreto di cui nessuno è ancora a conoscenza. Ad ogni modo, le anticipazioni spagnole di Una Vita non ci svelano se la coppia accetterà o meno questa richiesta. Lo scopriremo nelle prossime puntate.