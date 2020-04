Il Segreto trame iberiche: Adolfo e Rosa tornano dalla luna di miele

Le anticipazioni delle puntate de Il Segreto in Spagna si avviano alla conclusione. Tra i nuovi personaggi che animeranno Puente Viejo ci sarà Begona, la madre di Rosa. La donna soffre da anni di problemi mentali e la sua patologia è stata ereditata dalla figlia, come ben si è accorto Adolfo. Il giovane ha comunque mantenuto fede alla promessa di sposarla, visto che Rosa aspetta un bambino da lui. Quando i novelli sposi faranno ritorno al paesino, dovranno far fronte a diversi problemi.

Il Segreto spoiler: Emilia riabbraccia suo padre

Nelle prossime puntate della soap, la Ulloa tornerà al paesino, ormai libera dalla condanna per aver ucciso Ayez. Emilia si trasferirà nella modesta casa in cui Francisca sta curando Raimundo, in pessime condizioni di salute dopo il rapimento ordito da Eulalia, ormai passata a miglior vita. Stando alle anticipazioni spagnole de Il Segreto, Tomás andrà a trovare Alicia, che sarà molto preoccupata.

La Guardia Civile sta indagando su alcuni assalti fatti dal gruppo dei rivoluzionari e il giovane temerà che l’aspirante sindaco di Puente Viejo sia coinvolta. Nel frattempo, Marcela esprimerà i suoi dubbi a Matias. Secondo la Del Molino, Isabel sta tramando affinché Emilia si scontri con Francisca.

Continuano a seminare il panico gli uomini incappucciati che si sono insediati nel bosco accanto al paesino e che hanno rapito il povero Don Filiberto, costretto con la forza ad unirsi a loro. Come narrano le anticipazioni de Il Segreto, Isabel incontrerà Emilia e non ne sarà colpita positivamente. La nobildonna cercherà di capire come mai la Ulloa abbia deciso di tornare nel paesino che l’ha fatta tanto soffrire, non credendo che il motivo sia unicamente legato all’amore per il padre Raimundo.

Rosa continua a far preoccupare la sua famiglia

Continuando con le ultime anticipazioni de Il Segreto, Rosa e Adolfo torneranno dalla luna di miele. Se la giovane sembrerà contenta, lo stesso non si può dire di Adolfo, che manifesterà a sua madre le preoccupazioni per lo stato mentale della novella moglie. Isabel gli consiglierà di stare molto attento, specie ora che a Puente Viejo è arrivata anche Begona, la madre di Rosa.

Nel frattempo, Isabel riceverà una proposta inaspettata. Un uomo misterioso le offrirà una somma significativa per acquistare la miniera, ma la Dos Vivos rifiuterà categoricamente. Infine, gli spoiler della soap Il Segreto raccontano che Begona capirà quanto Isabel odi profondamente Rosa e metterà in guardia sua figlia. La giovane continuerà ad avere momenti di buio, rifugiandosi nelle sue allucinazioni. Adolfo non saprà come aiutarla e passerà molto tempo fuori casa, non facendo altro che aumentare il malumore di Rosa.