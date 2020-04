Tempesta D’Amore anticipazioni 2 aprile 2020: Marianne mette in crisi Fabien e Valentina

Le anticipazioni di Tempesta D’Amore sono ricche di colpi di scena, segreti inconfessabili, nuovi amori. La trama della puntata della longeva soap bavarese in onda giovedì 2 aprile 2020 su Rete 4, rivelano che Fabien riceve un’offerta inaspettata da un’ospite speciale del Furstenhof. Boris vuole che suo padre gli racconti tutta la verità. Lucy comincia a capire chi c’è nel suo cuore.

Anticipazioni Tempesta D’Amore: il segreto di Lucy

Christoph entra nella baita e rimane pietrificato di fronte a una scena che mai avrebbe immaginato di vedere in vita sua. Annabelle, in preda a una crisi di pianto, tira fuori tutti i sentimenti di amore-odio che ha covato fino ad adesso. Grazie alle parole consolatorie del signor Saalfeeld, la giovane Sullivan decide di consegnarsi alla polizia e di confessare tutti i reati che ha commesso.

Denise è in ospedale, poiché i medici hanno preferito tenerla in osservazione per un giorno per scongiurare una qualsiasi conseguenza inattesa. Boris la va a trovare e la informa sulle ultime novità che riguardano Annabelle. In vista del dramma di Denise e Annabelle, Lucy ripensa al rapporto che aveva con sua sorella Romy. Durante una scampagnata, la giovane Ehrlinger inizia a capire chi c’è nel suo cuore!

Fabien incanta Marianne

Le anticipazioni della puntata di Tempesta D’Amore in programma giovedì 2 aprile su Rete 4, annunciano altri problemi al Furstenhof. Il pianista contatta Natascha e le dice che non potrà presenziare al grande evento che si terrà all’hotel. La moglie di Michael chiede a Fabien di suonare il pianoforte.

Tutti, compreso Marianne, restano incantati dalla bravura e dalle doti artistiche del fidanzato di Valentina. La madre di Henry si avvicina al ragazzo e gli fa una proposta che lo porterà a trasferirsi lontano. Come reagirà Valentina?

Mentre la famiglia Saalfeeld deve affrontare gli ultimi eventi, Boris si rende conto che suo padre sta nascondendo qualcosa e lo affronta a muso duro. Christoph gli racconterà tutta la verità? Nel frattempo, Lucy è in preda a un problema di cuore: vuole raccontare a Franzi del suo nuovo amato, Paul Lindbergh! Ma la sorella della defunta Romy si vergogna e non sa se fidarsi ciecamente di lei.