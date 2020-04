Giulia De Lellis rompe il silenzio e parla delle foto con Andrea Damante: “Io non mi vendo”

Dopo giorni di supposizioni, indiscrezioni e chiacchiere sul presunto ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante sono state pubblicate le foto che lo dimostrano. La paparazzata è stata realizzata dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini.

Le immagini hanno fatto immediatamente il giro del web. I fan della coppia si sono affannati sui social a chiedere una risposta, risposta che al momento ancora non è arrivata. Fatto sta che i due stanno vivendo questo periodo di quarantena insieme nella casa di lei a Pomezia.

Giulia De Lellis ha finalmente rotto il silenzio. L’influencer non l’ha fatto direttamente ma rispondendo al commento di una follower. L’ex protagonista di Uomini e Donne ha voluto smentire categoricamente le voci di una paparazzata organizzata.

La storia tra Giulia De Lellis e Andrea Damante

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono conosciuti all’interno dello studio di Uomini e Donne. Dopo una lunga e intensa storia d’amore, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia della fine della loro relazione. Hanno preferito tenere segreto il motivo della separazione, anche se molte voci hanno parlato di un possibile tradimento di Andrea Damante.

Dopo la delusione per la fine della storia, Giulia aveva deciso di rimanere un po’ da sola, fin quando non è entrata nella sua vita Irama. I due sono stati fidanzati per un breve periodo prima di prendere strade diverse, Anche in questo caso i giornali parlarono di un ritorno di fiamma tra i Damellis con tanto di foto pubblicate su diversi settimanali di gossip. I due per cercare di mantenere la privacy hanno preferito rimanere a Miami.

A distanza di poche settimane, però Giulia De Lellis inizio la sua relazione con Andrea Iannone. Come un filmine a ciel sereno alcuni giorni fa è arrivata la notizia della loro separazione. Dopo giorni di indiscrezioni, indizi e voci, finalmente è arrivata una prova che mostra chiaramente che tra i due ci sia stato il tanto chiacchierato ritorno di fiamma.

Giulia De Lellis parla delle foto uscite su Chi

Giulia De Lellis è sempre molto attiva sui social. In questi giorni la domanda principale è legata proprio alla sua storia con Andrea Damante. Come sempre l’influencer mantiene un certo riserbo per quanto concerne la sua vita privata.

Rispondendo al commento di un follower che ha ipotizzato che la paparazzata apparsa su Chi sia stata organizzata, Giulia De Lellis chiarisce che non è una di quelle persone che si vende per questo tipo di cose. In chiusura ha scritto ironicamente che laddove fosse stato così si sarebbe almeno truccata.