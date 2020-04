Coronavirus in Italia, bollettino del 1 aprile 2020, 110.754 contagi

La Protezione Civile ha reso noti i dati inerenti la diffusione del Coronavirus in Italia alla data odierna, 1 aprile 2020. Confermando il trend positivo degli ultimi giorni, i numeri sono incoraggianti nonostante un aumentato numero di positivi dovuto, però, ad un maggior numero di tamponi effettuati. Il numero totale di coloro che risultano, ad oggi, positivi al Covid-19 è pari a 80.572 con un numero di contagiati totale (dall’inizio dell’epidemia) che arriva a 110.754.

Coronavirus in Italia, confermato il trend in discesa

Il Coronavirus in Italia, grazie alle misure di contenimento adottate dal Governo, sta rallentando la sua corsa portando, anche oggi, un bollettino positivo. Sono cresciuti, rispetto alla giornata di ieri, il numero dei positivi di ben 2.937 unità arrivando ad un totale di 80.572. Questo incremento, però, è dovuto ad un aumentato numero di tamponi effettuato nelle ultime 24 ore.

Di questi pazienti positivi, ben il 60%, ovvero 48.134 persone, sta trascorrendo la degenza in isolamento domiciliare fiduciario con pochissimi sintomi o, addirittura, senza sintomatologia. L’incremento, rispetto a ieri è di 4.382 unità. Sono ricoverati in ospedale 28.403 persone con un incremento di appena 211 pazienti rispetto a ieri. Scende ulteriormente anche il numero dei nuovi accessi alla terapia intensiva. Oggi sono stati solo 12 con un numero totale di persone in sala rianimazione pari a 4.035.

Aumentato il numero dei guariti. Se, infatti, nel bollettino del 31 marzo avevamo parlato di 1.109 guariti, oggi vi sono 1.118 guariti in più. Il numero totale di coloro che hanno superato quest’infezione arriva a 16.847. Diminuiti i morti nelle ultime 24 ore che sono stati 727. Il computo totale dei deceduti sale, così, a 13.155 unità.

Le Regioni più colpite

La Regione italiana più colpita dal Coronavirus risulta ancora la Lombardia. Un triste primato difficilmente superabile dato che tra questa Regione e la seconda, l’Emilia Romagna, vi sono diverse migliaia di casi di differenza. Se, infatti, in Lombardia vi sono, ad oggi, 25.765 casi positivi, in Emilia Romagna questi sono “solo” 11.489. Seguono il Piemonte, il Veneto e la Toscana con, rispettivamente, 8.470, 8.224 e 4.432 positivi.

Le Regioni con minor numero di positivi attuali risultano essere, come ieri, il Molise, la Basilicata e la Valle D’Aosta per le quali, i dati odierni, ci parlano rispettivamente di 131, 225 e 540 casi.