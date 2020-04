Oroscopo Paolo Fox 2 aprile 2020, le previsioni di oggi: Ariete agitato, Cancro sensibile

L’oroscopo di Paolo Fox del 2 aprile è pronto a soddisfare le curiosità degli appassionati delle previsioni zodiacali giornaliere. Per i nativi dei Gemelli è arrivato il momento di puntare tutto sull’amore. Per le persone della Bilancia è una giornata un po’ sottotono. Nel dettaglio, le predizioni zodiacali della giornata di giovedì per i 12 segni dello zodiaco.

Paolo Fox oroscopo 2 aprile da Ariete a Gemelli

Ariete – Giornata un po’ nervosa e un po’ agitata. Siete incapaci di nascondere un’emozione, infatti, quando c’è qualche problema in amore o in famiglia, si legge in faccia che state male. Ci vuole prudenza!

Toro – In questo momento state recuperando energia. Il vostro è un segno che non si arrende mai! Forza ed energia sono indispensabili in questo periodo così difficile per tutti. Purtroppo, qualcuno non è dalla vostra parte.

Gemelli – Puntate tutto sull’amore. Grazie ai social network potreste rispolverare una vecchia emozione. Gli incontri in questo periodo sono più possibili sul web e voi avete una matta voglia di fare nuove conquiste.

Previsioni astrologiche di giovedì 2 aprile da Cancro a Vergine

Cancro – In questa giornata di giovedì la Luna è nel vostro segno e amplifica la vostra sensibilità. Questo è un periodo complicato, avete difficoltà a sistemare anche le questioni interpersonali. Per fortuna, Saturno non è più opposto e presto arriverà un’occasione da cogliere al volo.

Leone – Saturno in opposizione invita a liberarsi di tanti pesi superflui, di emozioni negative e di intraprendere un percorso positivo nei confronti del futuro. In questi giorni vi tocca trovare soluzioni diverse per quanto riguarda le grandi responsabilità che sono piovute sulle vostre spalle.

Vergine – Avete bisogno di sprint. Anche se questo è un periodo complicato e pieno di ostacoli, già prospettate per voi cose nuove. Grazie a questa vostra grande volontà, presto riceverete belle comunicazioni.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Giornata sottotono! La Luna dissonante richiede massima attenzione: se c’è una cosa che detestate fare è criticare gli altri ma a volte è utile difendersi contro una persona vuole avere con voi un rapporto dominante. Fate attenzione!

Scorpione – Siete il segno favorito dalle stelle. Giornata utile per affrontare discorsi interrotti legati al passato. L’oroscopo di Paolo Fox consiglia di non rimandare nulla al weekend, perché ci sarà un lieve rallentamento.

Sagittario – In amore siete indecisi. Sembra che in questi giorni ci siano dei problemi o delle tensioni da superare. Aprile e maggio saranno mesi che vedranno una Venere opposta, che potrebbe creare nuove complicazioni anche nelle coppie di lunga data.

L’oroscopo di Paolo Fox del 2 aprile da Capricorno a Pesci

Capricorno – In questa giornata di giovedì la Luna opposta può portare qualche disagio nei rapporti con gli altri. E, quindi, ci vuole una grande pazienza!

Acquario – Avete bisogno di vedere il vostro futuro! Ciò che conta per voi è non fermarsi al presente e di guardare oltre. Il transito di Saturno nel vostro segno appesantisce ogni cosa. Il pianeta revisore impone anche di cambiare le regole di vita!

Pesci – Per voi è molto importante avere un rapporto d’amore. Ma dovete fare molta attenzione alle illusioni: quando perdete la testa per una persona rischiate di idealizzarla. E questo può portarvi anche a una grossa delusione. Quando incontrate qualcuno dovete cercare di capire con chi avete veramente a che fare!