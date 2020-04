“Avevo tanta fame ma ora…”: Silvia Toffanin, l’inatteso messaggio per la compagna di Pier Silvio Berlusconi

Il messaggio d’amicizia di Michelle Hunziker a Silvia Toffanin

Non sono poche le rivalità tra i personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo, specialmente se si tratta di due donne. Tra due colonne di Canale 5 non è così, anzi tra loro c’è molta solidarietà e una grande amicizia, quasi fraterna.

Stiamo parlando di Michelle Hunziker, attualmente impegnata con Striscia la Notizia e Silvia Toffanin, al momento in pausa col suo Verissimo. Un po’ di tempo fa la soubrette svizzera ha dedicato un emozionante post alla compagnia di Pier Silvio Berlusconi.

Una sorta di lettera aperta in cui la madre di Aurora Ramazzotti esprime tutta la sua ammirazione per la conduttrice di origini vicentino. Nel messaggio in questione, condiviso sul suo seguitissimo account Instagram, la professionista elvetica parla di una lunga amicizia iniziata parecchio tempo fa, quando le due stavano muovendo i primi passi sul piccolo schermo.

Le parole al miele della Hunziker alla Toffanin

Come accennato prima, un po’ di tempo fa Michelle Hunziker con un lungo post su Instagram aveva scritto che si sono conosciute quando erano ragazzine. Hanno tante cose che le legano da anni come Frank Tuzio, manager che è venuto a mancare circa due anni fa. “Avevamo tanta fame, ora sono fiera di te”, aveva scritto la conduttrice di Striscia la Notizia rivolgendosi a Silvia Toffanin. Inoltre la professionista elvetica le ha ricordato quanto erano curiose e piene di sogni.

Entrambe avevano deciso di realizzarsi, erano molto determinate e avevano tanta tanta fame, ovviamente non di cibo ma di studiare, di evolvere e comprendere quale fosse il loro posto nel mondo del lavoro. Quindi le ha fatto i complimenti perché la compagna di Pier Silvio Berlusconi ha seminato molto bene. “Sono fiera di te, fiera e felice di vederti dove sei oggi come una sorella”, aveva concluso la moglie di Tomaso Trussardi.

Silvia Toffanin ha replicato in privato?

Quelle scritte da Michelle Hunziker sono parole cariche d’affetto e stima, a cui però Silvia Toffanin non ha replicare pubblicamente, ma sicuramente in privato. Ricordiamo, infatti, che la conduttrice di Verissimo è una dei pochi personaggi del mondo dello spettacolo a non avere canali social.