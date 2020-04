Il paradiso delle signore 4, puntate dal 6 al 10 aprile 2020: Ludovica torna a Milano

Continua la programmazione della soap opera Il Paradiso delle signore 4 in onda dal 6 al 10 aprile 2020 su Rai 1. Ludovica tornerà a Milano e Riccardo scoprirà che a chiamarla è stato suo padre Umberto. La cosa non gli piacerà e tra i due scoppierà un violento litigio. Intanto, i complotti di Achille continuano a tenere banco.

Il Paradiso delle signore 4 trame settimanali

Nelle puntate della soap in onda su Rai 1 la prossima settimana, Ludovica farà ritorno a Milano stabilendosi a Villa Guarnieri, ma non sembrerà interessata alla relazione tra Riccardo e Angela. La giovane però, potrebbe avere in mente una strategia per dividerli, fingendo indifferenza.

Negli episodi de Il paradiso delle signore 4 inoltre, la rottura tra Salvo e Gabriella avrà delle ripercussioni anche tra quest’ultima e Agnese, che la sopporterà a malapena. A tal proposito, la signora Amato chiederà la possibilità di lavorare da casa, così da non avere Gabriella davanti per tutto il giorno. Umberto sarà sempre più convinto che Achille voglia sposare Adelaide solo per interesse e che stia tramando contro la sua famiglia, ma non saprà come fare per incastrarlo. Il Ravasi sembra ormai vicino al raggiungimento del suo scopo.

Proseguendo con le anticipazioni della soap Il paradiso delle signore 4, Angela dirà a Riccardo di non avere intenzione di partecipare alle nozze di Adelaide, in quanto si sente estranea all’ambiente aristocratico. Roberta, nel frattempo, si farà coraggio e confesserà al fidanzato di aver baciato Marcello. Federico, sconvolto, deciderà di partire per la Svizzera ma non prima di aver lasciato Roberta.

Adelaide e Umberto si lasciano andare alla passione

Nelle puntate settimanali della soap opera Il paradiso delle signore 4 inoltre, Umberto inviterà a cena la contessa e tra i due scoppierà la passione. Nonostante ciò, Adelaide manterrà fede alla sua promessa e si recherà all’altare per sposare Achille Ravasi. Umberto sarà devastato dal dolore e dovrà fare i conti con la solitudine. Il Guarnieri non si presenterà nemmeno al momento della partenza della contessa per il suo viaggio di nozze.

Infine, le anticipazioni de Il paradiso delle signore 4 rivelano che Federico continuerà a ripensare al bacio tra Roberta e Marcello, non dandosi pace. Come se non bastasse, di lì a breve dovrà sottoporsi alla delicata operazione chirurgica che potrebbe farlo camminare di nuove, dunque si concentrerà su quello. Ludovica e Riccardo verranno invitati da Cosimo per una cena e in questa occasione la Brancia confesserà un segreto che farà gelare i presenti. Di che cosa si tratta? Non resta che attendere le prossime puntate per sapere che cosa nasconde la furba Ludovica.