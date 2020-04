Conoscete la prima moglie di Paolo Bonolis? Ecco chi c’era prima di Sonia Bruganelli (FOTO)

Paolo Bonolis è di sicuro uno dei conduttori più amati sul piccolo schermo. Da anni, ormai è impegnato accanto a Sonia Bruganelli, con la quale ha tre figli.

Inoltre, la sua attuale compagna con il noto conduttore condivide anche tanto lavoro, infatti è a capo della Sdl production che si occupa dei casting per per i programmi di Bonolis. Tutti sappiamo che l’amico di luca Laurenti, prima di convolare a nozze con la sua mogliettina è stato sposato con un’americana. Vediamo insieme di chi si tratta.

Il primo matrimonio di Paolo Bonolis durato 5 anni

Si chiama Diane Zoeller ed è l’ex moglie di Paolo Bonolis. Psicologa di origine americana, di lei si sa ben poco. Entrambi sono convolati a nozze nel 1983 ma il loro matrimonio è durato circa cinque anni, per diversità caratteriali. Solo dopo un po di tempo dalla loro separazione sono riusciti a mantenere un rapporto civile e sereno, sopratutto per amore dei figli, Martina e Stefano.

E proprio parlando del rapporto con i figli, Paolo Bonolis ha dichiarato che sente molto la loro lontananza, perchè non vivono in Italia. Nonostante tutto, però i ragazzi sono riusciti a legare con gli altri tre fratellastri avuti da Sonia e quando riescono trascorrono del tempo insieme. (Continua dopo la foto)

La nuova vita accanto a Sonia Bruganelli

Nel 1997, Paolo Bonolis ha conosciuto Sonia Bruganelli durante la trasmissione “Tira e Molla”. I due da quel momento non si sono più lasciati e da allora sono ancora una delle coppie più ammirate in televisione. Dalla loro relazione sono nati anche tre ragazzi che sono la gioia più grande di papà.

Chi segue la moglie di Paolo Bonolis su Instagram sa benissimo che spesso è al centro delle polemiche per via di alcuni video e foto sui social. In molti, criticano Sonia Bruganelli per il fatto di voler ostentare troppo la propria ricchezza, mettendo in difficoltà magari chi oggi non può comprarsi nemmeno un pezzo di pane.

A tali accuse, però, non fa certo silenzio e proprio di recente ha replicato esprimendo il suo pensiero: “Tutti hanno piacere a mostrare le cose belle. Ho il privilegio di fare una vita più comoda e la mia vita è anche questa. Se facessi vedere solo che cucino o vado a far la spesa sarei molto più falsa”.