Grande Fratello Vip, Licia Nunez attacca duramente Paolo Ciavarro:”Sei senz’anima”

All’inizio della puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip il padrone di casa, Alfonso Signorini ha acceso i riflettori sul percorso di Paolo Ciavarro. Il figlio d’arte è stato attaccato duramente dai compagni di viaggio di non aver mai preso una posizione durante il corso del reality.

Il fidanzato di Clizia Incorvaia si è detto dispiaciuto per le parole di alcune delle persone che sono state al suo fianco in questo percorso. Se con Paola Di Benedetto aveva già avuto modo di parlare e chiarire, diverso il discorso con Licia Nunez.

Nonostante tra i due ci sia un buon rapporto, l’attrice ha usato parole veramente molto dure. Durante la diretta quest’ultima ha provato anche a spiegarsi ma Paolo Ciavarro ha preferito annuire per andare oltre piuttosto che rispondere alle parole di Licia.

Paolo Ciavarro dopo pochi giorni dall’inizio del relity ha mostrato il suo interesse per Clizia Incorvaia. La bella influencer, infatti, ha raccontato di aver trovato un certo feeling intellettivo oltre a chiarire che dal suo punto di vista si tratta di un bellissimo ragazzo. All’improvviso, durante una chiacchierata serale in giardino i due si sono lasciati andare ad un intenso e lungo bacio.

I protagonisti della vicenda, però, hanno preferito lasciare i coinquilini all’oscuro di tutto. Alfonso Signorini ha mostrato le dolci immagini durante la puntata rendendo pubblico il loro feeling. A distanza di poche ore, mentre la bella influencer era in piscina, si è tuffato anche Paolo e in questa circostanza è scattato un nuovo focosissimo bacio e da quel momento non si sono più lasciati.

Licia Nunez ha avuto la possibilità di incontrare la sua storica ex fidanzata Imma Battaglia. Purtroppo lo scambio di pareri tra le due non ha avuto l’esito sperato dal pubblico da casa. Barbara, l’attuale compagna dell’attrice, ha scritto sui social di essere stata decisamente ferita dal suo comportamento e ne ha preso le distanze. Dopo il loro incontro si sono chiarite e si sono lasciati andare ad un lungo bacio.

L’attacco a Paolo Ciavarro

Ad inizio della puntata è stato mostrato un video nel quale molti dei concorrenti hanno attaccato Paolo Ciavarro per non aver preso mai posizione. Tra le varie opinioni quella più dura è stata senza ombra di dubbio quella Licia Nunez.

L’attrice ha dichiarato che dal suo punto di vista Paolo Ciavarro è una persona senz’anima. Il motivo è legato al fatto che lui non prenderebbe mai una posizione. La reazione del ragazzo è stata abbastanza accesa anche se poi ha preferito lasciar perdere e andare oltre.