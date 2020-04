Oroscopo Branko 2 aprile 2020, le previsioni astrologiche di oggi: Ariete nervoso, sorpresa per lo Scorpione

L’oroscopo di Branko del 2 aprile 2020 è pronto a rivelare quali novità e cambiamenti ci saranno in questa giornata di metà settimana. Per i nati sotto il segno dell’Ariete è una giornata nervosa, invece, per i nativi del Toro è bellissima. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di giovedì per tutti i segni dello zodiaco.

Branko oroscopo 2 aprile 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – Anche se non è un influsso cattivo, Luna primo quarto in Cancro aumenta il nervosismo, vi rende possessivi in amore e disturba l’apparato digestivo. Salute e amore vi implorano di fare una pausa.

Toro – Primo quarto in Cancro è in aspetto bellissimo ed è un influsso importante per i rapporti con le persone care. In serata, però, la Luna passa in Leone. Questo transito conferma che siete molto attenti alle donne di casa, al coniuge, ai figli e agli amici fidati.

Gemelli – In campo lavorativo, molti sono interessati a ciò che dite, fate, proponete. Solo Mercurio vi ostacola sul piano burocratico. In amore avete qualcosa di unico che rapisce.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Primo quarto nel segno fino a stasera. Annuncia successo nei giorni seguenti e porta un po’ di fortuna nelle questioni professionali e finanziarie. Vi aiuta anche nel campo immobiliare. Non riversate i problemi dell’ambiente esterno in famiglia e in amore.

Leone – Il vostro atteggiamento poco realistico nei confronti del denaro non è così insolito. Venere sarà bellissima a partire da domani sera, ma stasera Luna nel segno chiama la famiglia. Attenzione a ossa e cibo.

Vergine – Luna primo quarto in Cancro splende nel settore dei grandi incontri. Mercurio è ancora critico, spostate i progetti ambiziosi a Pasqua. In questa giornata salutate Venere che esce dal Toro, domani transita in Gemelli, un influsso stimolante per il successo.

Previsioni di giovedì 2 aprile da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Pressione e pesantezza (non solo fisica) sono presenti anche con questa Luna primo quarto in Cancro. Tenete sotto controllo la salute, domani Venere transita in Gemelli e troverete occasioni che oggi neanche immaginate. L’isolamento generale che tutti noi viviamo un po’ vi giova, visto che Giove ce l’ha sempre con voi.

Scorpione – Luna primo quarto in Cancro porta fortuna, ma dura poco poiché in serata l’astro lunare passa in Leone. Nei prossimi due giorni avrete Luna, Marte e Saturno in opposizione. Collaborazioni tra alti e bassi. Fate attenzione alla salute, ai farmaci, al cibo. Sorpresa in amore.

Sagittario – Dovete credere in un bellissimo sogno che può ancora nascere prima delle Palme. Luna primo quarto in Cancro governa i vostri sogni, le vostre speranze, i vostri ideali. In serata, l’astro lunare passa in Gemelli e porta in superficie tutte le vostre incertezze, debolezze. Cambiate la gestione del rapporto coniugale, mettete in luce la persona amata e meno voi stesi.

L’oroscopo di Branko del 2 aprile da Capricorno a Pesci

Capricorno – Luna primo quarto in Cancro è opposta a Plutone e può disturbare la salute, creare agitazione nei rapporti stretti, collaborazione, matrimonio. Non dovete crearvi problemi per il lato materiale della vita, siete tra i segni più sicuri davanti a qualsiasi crisi.

Acquario – Il lavoro è in netto miglioramento grazie a Luna primo quarto in Cancro. Mercurio è sempre nel campo del patrimonio personale ma a Pasqua sarà in Ariete, che è il massimo per voi. Purtroppo, per i prossimi due giorni Luna si oppone a Saturno e Marte congiunti nel vostro segno. L’oroscopo di Branko consiglia di non cedere alle provocazioni dei parenti.

Pesci – Il benefico influsso del primo quarto di Luna prosegue fino a stasera. Luna passerà in Leone e diventerà ancora più ambiziosa per il lavoro, le attività finanziarie. Avversari in aumento, questo è ciò che dicono Venere, Marte, Saturno. Questo significa che siete molto importanti nel lavoro.