“Lo abbiamo fatto dopo 15 giorni…”: Sonia Bruganelli, la confessione su Paolo Bonolis per il Covid-19

Sonia Bruganelli si confessa al magazine Chi

Qualche giorno fa Sonia Bruganelli era finita al centro delle polemiche per alcune frasi scritte sul suo profilo Instagram. Parole che la moglie di Paolo Bonolis ha detto di essere state travisate solo per sollevare un polverone. Sappiamo benissimo che la produttrice non ha peli sulla lingue a dice quello che pensa senza nascondersi dietro un dito.

Nel nuovo numero di Chi, il magazine di gossip diretto da Alfonso Signorini è contenuta una sua lunga intervisti in cui la donna parla anche di quello che sta attraversando l’italia per l’emergenza Covid-19. La proprietaria della SDL 2005 sulla quarantena che sta passando col marito e i loro tre figlia ha confidato: “Senza di lui non so cosa avrei fatto. Anche nei silenzi, quando ci si conosce a fondo, trovi parole d’amore”.

Il primo abbraccio dopo 15 giorni di distanza sociale

Le regole emanate dal Governo per contrastare la diffusione del Coronavirus prevedono anche la distanza social. Quindi stare almeno un metro dalle altre persone e non avere con loro un contatto fisico, quindi niente abbracci, baci e strette di mano. Ovviamente chi vive insieme e non esce per andare a lavorare è esente da queste norme, quindi può abbracciare i propri familiari a casa.

Sull’argomento ha detto la sua anche Sonia Bruganelli nel corso dell’intervista per Chi. “Io e Paolo ci siamo dati il primo abbraccio dopo quindici giorni. E’ un paradosso essendo così vicini”, ha confessato la donna che qualche giorno fa ha detto a Paolo Bonolis de L’Eterno Riposo recitato da Barbara D’Urso insieme a Matteo Salvini.

I figli di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli fanno le prime domande

Come la stragrande maggioranza degli italiani, anche Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono in quarantena nella loro abitazione a Roma. Con i due professionisti anche i loro tre figli adolescenti che hanno iniziato a fare le prime domande su quello che sta accadendo nel mondo.

Intervistata dal periodico diretto da Alfonso Signorini, la produttrice ha detto: “I nostri figli sono grandi, ma iniziano a fare domande. Allora abbiamo dato loro un’idea di normalità fissando orari e organizzando gli impegni durante la giornata”.