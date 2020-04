Maria De Filippi, in famiglia un caso di Coronavirus? La rabbia: “Fuori luogo e di pessimo gusto…”

Una fake news ha colpito Maurizio Costanzo

E pensare che da settimane sia in Rai che a Mediaset circola uno spot in cui mette in guardia il pubblico di consultare solo siti e testate d’informazione autorevoli per non incappare alle solite fake news. Purtroppo, però, ci sono alcuni portali che per ottenere qualche click in più si inventa delle notizie false creando solo confusione e panico.

Nelle ultime ore nel mirino è finito Maurizio Costanzo, marito di Maria De Filippi. Al noto giornalista romano è stato attribuito il Coronavirs, ovvero ce il suo tampone è risultato positivo. Diciamo subito che è tutto falso, il conduttore de L’Intervista sta bene ed è casa sua insieme ai suoi cari. A smentire tutto ci ha pensato lui stesso attraverso un messaggio molto forte.

Il marito di Maria De Filippi non ha il Covid-19

Attraverso il sito Bubino Blog è apparso il seguente messaggio che è stato scritto dall’ufficio stampa del noto giornalista e conduttore capitolino: “Maurizio Costanzo sta bene, grazie a Dio. La notizia della positività al Coronavirus è una fake news fuori luogo e di pessimo gusto”. Per fortuna la smentita è arrivata dopo poche ore tranquillizzando tutti i fan dell’81enne e quelli della moglie di Maria De Filippi.

Mentre è vero la sospensione del suo programma storico, ovvero Maurizio Costanzo Show. Il talk doveva andare in onda su Canale 5 agli inizi di aprile 2020 ed è stato rinviato a data da destinarsi. Ovviamente non è l’unico programma televisivo che è stato cancellato a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19.

Il rinvio del Maurizio Costanzo Show

Parlando della sospensione del Maurizio Costanzo Show, qualche giorno fa Dagospia scriveva: “Si fa prima a dire cosa resta in onda: salta anche il ritorno del ‘Maurizio Costanzo Show’ previsto a inizio aprile”.

Alla base di questo rinvio ci sono i problemi organizzativi, ovvero l’impossibilità di rispettare le distanze sul palcoscenico, gli spettatori assenti in teatro e le difficoltà con gli ospiti. Nel frattempo il marito di Maria De Filippi realizzerà una diretta Instagram con Paolo Bonolis nella giornata di giovedì.