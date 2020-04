Anna Tatangelo mostra il viso del figlio Andrea per la prima volta: è uguale a Gigi D’Alessio [FOTO]

Anna Tatangelo in quarantena insieme al figlio

Anna Tatangelo sta trascorrendo la quarantena nella sua abitazione romana insieme a suo figlio Andrea che ha dieci anni. La cantante di Sora pian piano si sta abituando alla vita da single dopo la separazione definitiva da Gigi D’Alessio.

Ricordiamo che l’anno scorso i due artisti si erano dati una seconda possibilità dopo un paio di anni di lontananza ma purtroppo non sono riusciti a ricucire il rapporto. Il cantautore romano, invece, è nella sua villa nella Capitale con gli altri tre suoi figli. Ma nelle ultime ore la frusinate ha mostrato per la prima volta il volto del suo ragazzino postando uno scatto su Instagram.

Andrea D’Alessio compie dieci anni

Per i pochi che non lo sanno, Andrea D’Alessio è nato dalla contrastata relazione sentimentale tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Il cantautore campano e la 33enne si erano dati una seconda possibilità soprattutto per fare un piacere al loro adorato bambino, ma a dicembre si sono accorti che si era fratturata qualcosa e di conseguenza si sono lasciati di nuovo.

Qualche giorno fa, precisamente il 31 marzo 2020 è stato il compleanno del ragazzino, che ha raggiunto un grande traguardo, infatti ha spento ben dieci candeline. Un compleanno festeggiato con la madre e sua zia, mentre il padre era lontano ma sicuramente vicino col cuore. Per l’occasione la bellissima Anna si è mostrata molto emozionata sul suo account Instagram insieme alla persona più importante della sa vita. (Continua dopo il post)

Anna Tatangelo mostra il figlio su IG, la reazione di Gigi D’Alessio

Oltre alla meravigliosa dedica d’amore per il suo adorato bambino, Anna Tatangelo ha mostrato integralmente per la prima volta il volto di Andrea D’Alessio. Con molta probabilità l’artista di Sora ha ritenuto fosse abbastanza grande adesso per farlo vedere sui social network. Quale sarà stata la reazione di Gigi D’Alessio?

A quanto pare gli è piaciuta, infatti nel post appare anche il suo like. La cantante frusinate voce stringe al suo petto il suo ragazzino, che si lascia andare sorridente alle apprensioni dell’adorata madre. Il piccolo somiglia molto al padre, non ci sono dubbio il D’Alessio Junior è un bellissimo bimbo i capelli dorati e il viso pulito.