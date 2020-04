Grande Fratello Vip, semifinale: quattro finalisti, tre eliminazioni e ultimo televoto settimanale

Ecco tutto quello che è successo nella semifinale della quarta edizione del Grande Fratello Vip

GF Vip: quattro finalisti e tre eliminazioni

La quarta edizione del Grande Fratello Vip è stata molto particolare. Tanti, forse troppi, concorrenti, nuovi ingressi, doppio appuntamento settimanale, una conduzione al maschile. Poi, dopo le restrizioni per il Coronavirus, Alfonso Signorini ha dovuto condurre il programma da uno studio vuoto di Cologno Monzese e i vip non hanno potuto ricevere le visite dei loro familiari.

In occasione della semifinale in Casa c’erano ancora dieci concorrenti. Per questo il conduttore ha dato il via ad una serie di eliminazioni. Il primo eliminato della serata è stato Antonio Zequila, il quale ha ricevuto al televoto soltanto l’8% delle preferenze, una percentuale davvero molto bassa.

Dopo una catena in cui i maschi dovevano eliminare le femmine, Paola ne è risultata la prima candidata al televoto e con lei Sossio e Aristide hanno deciso di mandare Licia e Antonella. Da questo televoto è stata eliminata Licia Nunez. Paola Di Benedetto, invece, è volata in finale.

Teresanna ha dato il via al terzo televoto flash chiamando con sé Paolo, che a sua volta ha trascinato Andrea Denver. Da questa sfida Paolo Ciavarro è risultato il quarto finalista, mentre Teresanna Pugliese è stata eliminata. L’ultimo televoto della settimana, perciò, vede scontrarsi per due posti in finale Patrick Ray Pugliese, Antonella Elia e Andrea Denver. Di fatto, però, tutti loro arriveranno all’ultima puntata.

Scontri e riappacificazioni

Durante la puntata Alfonso Signorini ha voluto analizzare il litigio avvenuto qualche giorno prima tra Teresanna e Sossio. Entrambi si sono messi a piangere dopo essersi rivisti e si sono dispiaciuti molto della scena a cui hanno partecipato. Licia Nunez, prima di andare via, ha abbracciato Antonella Elia, con la quale non è andata molto d’accordo. Invece, Antonio Zequila nel momento del verdetto del televoto se ne è andato senza salutare nessuno, evidentemente molto arrabbiato.

In Casa, però, sono arrivati anche dei bei messaggi e video. Ad esempio, Er mutanda ha visto la mamma, Patrick la sua fidanzata, Paola il suo fidanzato. Per i concorrenti è stata davvero dura da quando hanno saputo della situazione legata al coronavirus. Tuttavia, manca davvero poco alla fine del Grande Fratello Vip. Secondo voi chi vincerà?