Antonio Zequila contro Signorini al GF VIP: “Non dovevi permetterlo, dovresti dire qualcosa” (VIDEO)

Ieri, mercoledì 1 aprile, è andata in onda la semifinale del GF VIP. Il primo concorrente della serata ad abbandonare il reality show, rinunciando per sempre alla finale, è stato Antonio Zequila, il quale ha fatto molto discutere per uno scontro con Signorini.

Nel caso specifico, il concorrente si è cimentato in un esilarante confronto con il suo avversario Patrick. Durante tale dibattito sono saltate fuori accuse e offese molto pesanti, che hanno fatto infuriare l’attore. Quest’ultimo ha preteso che il conduttore intervenisse per difenderlo.

Antonio Zequila umiliato in diretta

Antonio Zequila era molto infuriato ieri sera, poiché temeva di non arrivare in finale, per tale ragione si è adirato con tutti, anche con Alfonso Signorini. Prima della sua eliminazione, però, il conduttore lo ha esortato a sostenere un faccia a faccia con Patrick. Durante tale incontro, l’attore ha definito il suo interlocutore un “lardoso”, che pesa 100 kg ed ha la pancia. Pugliese, dal canto suo, ha definito, in più di un’occasione cogli**e il suo rivale.

L’aver pronunciato questa parola in diretta tv e in prima serata ha fatto perdere le staffe a Zequila, il quale è rimasto basito del fatto che il presentatore non avesse detto nulla per fermare la situazione. Per tale ragione, dopo che il conduttore ha mandato il consueto e obbligatorio appuntamento con la pubblicità, l’attore ha preso la parola ed ha fatto una bella strigliata al giornalista. (Continua dopo il video)

Lo sfogo contro Alfonso Signorini

Una volta tornata la linea al GF VIP, Antonio Zequila ha bloccato Signorini e gli ha detto di essere rimasto profondamente deluso dal suo comportamento. Il fatto che Patrick l’avesse etichettato in quel modo davanti a milioni di italiani è davvero inaudibile. Perciò ha esortato il presentatore a difenderlo ed a chiedere a Patrick di scusarsi immediatamente. Profondamente mortificato, Alfonso ha dato ragione all’ex gieffino e si è subito recato dall’avversario.

A quel punto, ha chiesto al veterano dei reality show di scusarsi per i termini adoperati in occasione del confronto con Er Mutanda. Patrick ha acconsentito ed ha chiesto scusa davanti a tutti. Questo, però, non è servito a sedare la rabbia di Zequila che, nel momento in cui è stata ufficializzata la sua eliminazione, è andato via senza salutare nessuno.