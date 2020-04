Eleonora Daniele trema, cambiamenti in Rai: il dramma della conduttrice di Storie Italiane

Eleonora Daniele rischia il posto? La verità

Negli ultimi giorni girano delle voci tra i corridoi di Viale Mazzini che riguardano due pilastri della Rai. Stiamo parlando di Eleonora Daniele che da qualche anno è alla guida di Storie Italiane e tra l’altro sta ottenendo degli ascolti record.

L’altro soggetto è Marco Liorni, da un paio di stagioni conduttori di Italia Sì, il rotocalco del sabato pomeriggio della prima rete. Come tutti ben sanno l’ex concorrente del Grande Fratello è incinta della sua prima figlia e molto presto dovrà ritirarsi per il parto.

Inizialmente si era detto che la professionista sarebbe entrata in maternità la fine di questo mese. Ma successivamente, stando a delle fonti vicine all’ex gieffina, il periodo è stato prolungato, quindi Storie Italiane chiuderà i battenti la fine di maggio 2020.

Marco Liorni con Italia Sì al posto di Storie Italiane?

Come accennato prima, sul web girano delle clamorose indiscrezioni sul possible sostituito di Eleonora Daniele. C’è da precisare che quest’ultima dopo aver partorito a giugno tornerà regolarmente in onda con Storie Italiane già a settembre 2020. Quindi il suo posto è assicurato per quanto riguarda il programma che conduce da anni.

Ma nel palinsesto estivo e nella fascia attualmente occupata dall’ex gieffina potrebbe arrivare un suo collega. Appunto Marco Liorni che, lasciando la fascia pomeridiana del sabato, potrebbe approdare al mattino con una versione giornaliera di Italia Sì. Con loro ci saranno anche Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli, Manuel Bortuzzo e Mauro Coruzzi (Platinette)?

Mancano le conferme da parte della Rai

C’è da precisare che al momento sono solo delle indiscrezioni, quindi non c’è nessuna ufficialità da parte dei vertici di Viale Mazzini. Ma il rumor che circola in rete potrebbe essere fattibile visto che Marco Liorni è un ottimo professionista e con Italia Sì ottiene degli ottimi ascolti, specialmente ora che si scontra contro le repliche di Verissimo con Silvia Toffanin. A questo punto non rimane che attendere le prossime settimane per avere una conferma o smentita.