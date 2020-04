GF Vip, Federico Rossi scrive sui social a Paola Di Benedetto: ‘Ci siamo quasi!’

Federico Rossi, fidanzato di Paola Di Benedetto, ha voluto scrivere un messaggio per lei prima della semifinale

GF Vip: la storia d’amore tra Paola e Federico

Paola Di Benedetto è una concorrente, ora finalista, della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Da modella, Paola è diventata la Madre Natura di Ciao Darwin, poi una concorrente dell’Isola dei Famosi e ha fatto molto discutere per i suoi amori. Dal fidanzato storico Matteo Gentili è passata ad avere un flirt con Francesco Monte, ma adesso è fidanzata con Federico Rossi.

La loro storia d’amore è iniziata da un messaggio che lei gli ha mandato su Instagram per ringraziarlo della compagnia attraverso le sue canzoni. Tuttavia, la scorsa estate hanno subìto una battuta d’arresto, per il tradimento di lui. Federico ha fatto di tutto per riconquistare la fiducia di Paola e lei alla fine lo ha perdonato.

Adesso sono davvero molto uniti, innamorati e felici. Lei ha parlato di lui come di un amore che si incontra una volta nella vita. Anche lui, a distanza, ha mandato messaggi alla sua fidanzata. L’ultimo, in occasione della semifinale del GF Vip.

Il messaggio di Federico per Paola

A poche ore dalla semifinale del Grande Fratello Vip, Federico Rossi ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram in cui ha confessato di aver vissuto questo periodo di distacco da Paola in modo positivo. Ha funzionato perchè si è concentrato su tutte le emozioni che avrebbero vissuto una volta finita questa esperienza.

L’unico suo rammarico è che Paola, quando uscirà, non troverà lo stesso mondo che ha lasciato, ma “andrà tutto bene e quando tutto questo finirà daremo ancora più valore alle piccole cose“. Poi ha concluso con un incoraggiamento diretto: “Ci siamo quasi, non mollare“. (Continua dopo il post)

Paola Di Benedetto in finale

Nel corso della semifinale sono stati decretati altri due finalisti dopo Sossio Aruta e Aristide Malnati. La prima candidata, indicata dai concorrenti stessi è stata proprio Paola. Mandata al televoto con Licia Nunez e Antonella Elia, ha avuto la meglio ed è diventata la terza finalista della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Subito dopo, l’ha raggiunta anche Paolo Ciavarro.

Paola è molto apprezzata nella Casa dagli altri concorrenti e sembra anche dal pubblico a casa. Se ricordate, Fabio Testi ne aveva dato una bella descrizione. All’apparenza sembra fredda, poco umile, antipatica, invece ha solo una corazza e tanto bisogno di conferme perché tremendamente insicura.