Teresanna Pugliese eliminata da GF VIP, fa una gaffe credendo sia uno scherzo (VIDEO)

Gli eliminati della semifinale del GF VIP sono stati: Antonio Zequila, Licia Nunez e Teresanna Pugliese, ma specie quando è uscita quest’ultima è avvenuta una bella gaffe. L’ex tronista di Uomini e Donne non ha affatto negato di essere rimasta molto male per la decisione del pubblico.

Tuttavia, prima di abbandonare per sempre la casa di Cinecittà, Signorini le ha voluto fare una sorpresa facendole vedere un filmato. Ebbene, a quel punto è avvenuto un episodio molto divertente. La ragazza, infatti, credeva che fosse tutto uno scherzo e la reazione è stata epica.

La sorpresa per Teresanna Pugliese

Nella parte conclusiva della puntata Teresanna Pugliese è stata eliminata dal gioco ed ha compiuto una gaffe. Alfonso l’ha invitata in una stanza per poterle mostrare un filmato. Nella clip erano presenti suo marito e suo figlio. Quest’ultimo ha scritto qualche parola per la sua mamma facendo sì che si commuovesse. Una volta terminata la messa in onda della clip, il conduttore ha ringraziato la protagonista per il suo percorso e poi l’ha invitata a tornare a casa dai suoi cari.

Prima di salutarla definitivamente, però, il presentatore le ha detto una frase che la Pugliese ha frainteso parecchio. Nel caso specifico. Alfonso le ha detto di stupirlo con il look per la finale. A quel punto, l’ex tronista del talk show di Maria De Filippi è rimasta perplessa ed ha quasi accennato un sorriso credendo che il giornalista le stesse per dire che, in realtà, fosse la quarta finalista.

La gaffe dell’ex gieffina e la reazione del web

Dopo pochi attimi di silenzio, durante i quali si è percepito un forte imbarazzo da parte di entrambi i protagonisti, Signorini ha chiarito la situazione. Il padrone di casa ha spiegato che ttuti i concorrenti eliminati fossero invitati nella puntata conclusiva, pertanto, anche la donna avrebbe dovuto partecipare. In quel momento, il volto di Teresanna Pugliese è tornato triste e il pubblico ha molto criticato questa gaffe.

In realtà non si sa ancora come si svolgerà la finale considerando l’emergenza sanitaria che ancora attanaglia tutta l’Italia. Ad ogni modo, il popolo del web ha attaccato la donna ritenendo assurdo che, dopo la visione di un filmato così commovente nel quale fosse presente suo figlio, avesse ancora la speranza di rimanere in casa.