Soliti Ignoti – Il Ritorno, il nuovo appello di Amadeus: “E’ una cosa terribile…”

Il messaggio di Amadeus per sostenere l’ospedale Cutugno di Napoli

In questo lungo periodo di quarantena, oltre agli slogan che circolano a rotazione sulle emittenti nazionali molti personaggi del mondo dello spettacolo hanno fatto degli appelli sui social network. Sono intervenuti lo showman siciliano Rosario Fiorello, il cantante Massimo Ranieri. Ma anche l’attrice campana Marisa Laurito, testimonial della campagna che sostiene l’Azienda Ospedaliera dei Colli – Ospedale Domenico Cotugno di Napoli, ora è arrivato il messaggio di Amadeus.

Infatti il conduttore dei Soliti Ignoti – Il Ritorno lo ha realizzato attraverso il suoi canali social e poi caricati anche sul portale del quotidiano Il Mattino. “Io sostegno il Mattino, che sostiene il Cotugno: dimostriamo vicinanza agli angeli in mascherina, aiutiamoli ad avere le armi per combattere questo terribile Coronavirus”, ha detto il professionista veronese.

Il conduttore dei Soliti Ignoti – Il Ritorno e l’appello ai veronesi

Non è la prima volta che Amadeus fa degli appelli del genere. Ad esempio, qualche giorno fa il padrone di casa dei Soliti Ignoti – Il Ritorno, sempre sul suo account Instagram che condivide con la moglie Giovanna Civitillo ha fatto un altro discorso.

Erano gli inizi di marzo quando il professionista Rai chiedeva a tutti i veronesi di rispettare le regole e rimanere a casa. Un messaggio per la città che lo ha accolto da bambino. Ricordiamo che i suoi genitori sono di origini siciliane ma per questioni lavorative si sono trasferiti in Veneto. Quindi sono rimasti lì con la loro famiglia che man mano si è allargata.

Amadeus e l’intervista al periodico Oggi

E a proposito di famiglia, di recente Amadeus è stato raggiunto telefonicamente da un giornalista dal magazine Oggi per fargli un’intervista. Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2020 ha rivelato che a casa lui fa solo delle cose come i militari.

Quindi apparecchiare e sparecchiare la tavola, al massimo lavare i piatti e giocare a pallone col figlio José. Poi ha speso due parole sulla sospensione, considerata necessaria, del game show di Rai Uno i Soliti Ignoti – Il Ritorno.