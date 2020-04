GF Vip: tutti contro Paolo Ciavarro, interviene Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia ha commentato la puntata mentre tutti i concorrenti accusavano Paolo Ciavarro di non prendere mai posizione. Ecco le parole dell’ex gieffina

GF Vip: Paolo Ciavarro attaccato dagli altri concorrenti

Nella semifinale della quarta edizione del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha voluto parlare con tutti ed essere abbastanza cattivo. Infatti, ha fatto vedere a Paolo Ciavarro tutti i confessionali degli altri concorrenti in cui hanno parlato di lui.

Tutti hanno detto che Paolo è un caro ragazzo, ma che non prende mai posizione. Patrick, per questo, lo trova un po’ stratega perchè questo è il miglior modo di piacere al pubblico e di arrivare in finale.

Paolo è rimasto male della frase di Licia Nunez che l’ha definito “senza anima”. Tuttavia, poi si sono chiariti e sembra che Paolo non ne abbia risentito molto. Il gieffino ha detto semplicemente che quello è il suo carattere, non si mette ad urlare, ma questo non toglie che abbia le sue opinioni e che le abbia sempre dette.

Dai social interviene Clizia Incorvaia

Durante questa edizione il pubblico a casa ha potuto vedere nascere l’amore tra Paolo e Clizia Incorvaia. Tra loro c’è stata da subito grande affinità, tanto da trascorrere molto tempo di notte a parlare “da soli”. Ad un certo punto è scattato il bacio sotto la luna piena e da lì è stato tutto in crescita per loro. Clizia è stata squalificata, ma entrambi hanno portato avanti il sentimento che li lega.

Durante la semifinale, quando c’è stato questo spazio dedicato a Paolo, Clizia ha voluto scrivere qualcosa sui social. Dalle sue Instagram Stories, prima ha sostenuto il suo nuovo amore affinché potesse arrivare in finale. Poi si è espressa sui confessionali degli altri, ma non volendo entrare nella polemica. Infatti, ha scritto che non risponde degli atteggiamenti e dei pensieri degli altri concorrenti ma lei segue “il suo sentire” e per lei “chi ama ha già vinto”. Alla fine ha specificato di non essere l’Oracolo di Delfi. (Continua dopo le foto)

Paolo Ciavarro in finale

Paolo ha superato il televoto settimanale che lo vedeva contrapposto a Patrick e Antonio Zequila. Durante la serata ne ha affrontato un altro e alla fine ne è risultato vincitore ottenendo il quarto posto da finalista insieme a Paola Di Benedetto, Sossio Aruta e Aristide Malnati. Secondo voi può vincere questa edizione del Grande Fratello Vip?