Licia Nunez fuori dal GF VIP ad un passo dalla finale (Video)

Ad un passo dalla finale, mediante un televoto flash, il pubblico ha deciso di eliminare dal Grande Fratello VIP anche Licia Nunez. Quella dell’attrice è stata la seconda eliminazione della serata.

Il primo concorrente ad uscire dalla casa, infatti, è stato, suo malgrado, Antonio Zequila. L’attore, tra l’altro, era uno dei concorrenti con cui la Nunez aveva stretto un rapporto di complicità alleandosi, spesso, contro gli altri inquilini. Alleanze e strategie a parte, però, la Nunez è ormai eliminata.

Licia Nunez, la finale rimane un sogno

In una delle sue battute, Patrick Ray Pugliese aveva detto che Licia Nunez non sarebbe mai arrivata in finale. Ed è stato proprio così. Con un televoto flash, aperto e chiuso direttamente durante la puntata, la donna è stata eliminata con il 22% delle preferenze perdendo il confronto con Antonella Elia e Paola Di Benedetto.

Nonostante il naturale rammarico con cui la Nunez ha accolto la notizia della sua eliminazione, la donna è uscita in maniera composta ed educata dalla casa, salutando gli inquilini. Nulla in comune con quanto fatto da Zequila che, invece, ha abbandonato la casa sbattendo la porta e senza salutare i suoi ex compagni d’avventura.

Le reazioni all’eliminazione

In una semifinale che ha riservato tantissime emozioni, l’eliminazione di Licia Nunez è stata molto sentita all’interno della casa. Un’esclusione che, forse, è arrivata un po’ inaspettata dato che l’attrice era tra i concorrenti maggiormente favoriti. Che la recente alleanza con Zequila l’abbia penalizzata? Non si sa, ma secondo diversi commenti sul web dietro l’eliminazione potrebbe esserci proprio questo.

A “consolare” una Lucia Nunez un po’ rammaricata ci ha pensato Alfonso Signorini che, rivolgendosi alla donna, le ha detto “so che ci tenevi tanto ma hai fatto un grande percorso, ti sei sempre messa in gioco“.

La risposta della Nunez non si è fatta attendere. “Ringrazio per questa opportunità ringrazio il pubblico che mi ha permesso di arrivare fin qui, ognuno di loro mi ha dato qualcosa” ha detto. Un’uscita forse inaspettata per la ragazza ma un momento vissuto nella maniera migliore ringraziando proprio tutti per l’esperienza vissuta che rimarrà sempre indelebile nel cuore. (Clicca qui per il video)