Sapete perchè Romina Power indossa tuniche larghe e mai i tacchi? Ecco svelato il motivo

Romina Power è di sicuro una grande artista a livello internazionale. Attraverso la sua voce, la cantante è riuscita a far innamorare tantissimi fan in ogni parte del mondo. Nello stesso tempo riesce a stupire anche con il suo look. Chi segue l’artista italoamericana, ha notato sicuramente un cambio drastico nel suo abbigliamento che richiama uno stile etnico.

Infatti, in molti si sono chiesti si sarà perché indossa sempre le tuniche e mai i tacchi e soprattutto perché utilizza solo caftani. Dopo anni d’assenza, Romina Power è tornata sul palcoscenico accanto ad Al Bano, con un look diverso e molto originale rispetto a quello di un tempo. A quanto pare, finalmente è arrivata la verità e la spiegazione è davvero molto semplice.

Romina Power e il buddismo

La risposta al look originale di Romina Power è molto semplice. A quanto pare, l’artista italoamericana non può indossare dei tacchi per via del delicato intervento al ginocchio. Inoltre, l’ex di Al Bano ha scelto di seguire uno stile tutto suo, che combacia perfettamente con il suo stile di vita.

Romina, infatti, da anni si avvicinata alla religione Buddhista e proprio per questo motivo dedica molto tempo alla meditazione e al benessere dello spirito. Il Buddhismo, come più volte ha spiegato, non è solo una religione, ma anche una filosofia di vita che la cantante sembra aver adottato in pieno. Così anche il suo abbigliamento rispecchia lo stesso stile etnico.

Il nuovo stile della cantante è del tutto etnico

I caftani ( ovvero i camicioni) sono diventati indispensabili per Romina Power che richiamano molto lo stile etino sopratutto nei colori. Per le calzature invece il discorso è diverso; la cantante non indossa mai i tacchi per un problema al ginocchio.

Infatti, la scorsa estate ha dovuto sottoporsi ad un intervento e durante un concerto ad Atlantic Cisy è stata costretta ad abbandonare il palco. Proprio per questo problema, a Romina Power è severamente vietato portare i tacchi e utilizzare delle calzature più comode che tra l’altro si adattano perfettamente al suo abbigliamento.