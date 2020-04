“Ti devi solo vergognare…”: Paolo Bonolis, Laura Cremaschi di Avanti un altro finisce nella bufera [FOTO]

Laura Cremaschi protagonista di Avanti un altro

Ricordiamo che da un paio di settimane su Canale 5 vanno in onda le repliche di Avanti un altro. Decisione di Mediaset che non è piaciuta per niente al conduttore Paolo Bonolis. Ma nelle ultime ore l’attenzione si è spostata su un’altra protagonista del game show, ovvero Laura Cremaschi, ex Bonas e attuale Regina del web. La modella ha avuto un duro sfogo sul suo account Instagram dopo aver ricevuto la risposta di un istituto bancario.

A quanto apre la ragazza ha fatto richiesta per sospendere momentaneamente il pagamento delle rate del mutuo. Un diritto che può avvalersi per l’emergenza sanitaria per Covid-19. Ma a quanto apre le repliche della banca non sono per niente piaciuti alla donna. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

La rabbia della Regina del web

L’istituto bancario ha risposto a Laura Cremaschi chiedendole di aspettare il tempo necessario per la verifica dei suoi dati e della domanda presentata per il rinvio delle rate. Ma questa risposta ha scatenato le furie della Regina del web di Avanti un altro.

Così quest’ultima, nella giornata di ieri, ha deciso di condividere sul suo profilo IG la risposta della banca con un commento polemico: “L’Italia che non funziona mai, che non sa mai nulla! Che la burocrazia e la non chiarezza supera sempre ogni volontà! Nel mentre la rata l’hanno già scalata… ora vedremo quanto ci mettono a darci risposte certe! No chiacchiere! E voi? Come state messi?”. (Continua dopo il post)

Laura Cremaschi criticata, la sua replica su IG

Ma le frasi polemiche di Laura Cremaschi non sono piaciute per niente a gran parte di coloro che la seguono su Instagram. Infatti sotto il post condiviso dalla Regina del web di Avanti un altro sono arrivate una pioggia di critiche. In tanti le hanno puntato il dito contro dicendole che lei deve essere l’ultima a lamentarsi.

Secondo il popolo del web i personaggi dello spettacolo hanno dei privilegi e quindi non dovrebbero chiedere il rinvio del pagamento delle rate del mutuo. Ma la replica della diretta interessata non è tardata ad arrivare: “Chi sei tu per giudicare? Sempre pronti a puntare il dito senza sapere nulla della vita delle persone! Non è solo un problema mio, visto che hanno risposto milioni di persone!”.