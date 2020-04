Jacopo Amici 19 dichiarazioni su Maria De Filippi e grande delusione per l’eliminazione

Jacopo sicuro di meritare la maglia, costretto a cambiare idea tra le lacrime

Jacopo Ottonello, uno degli ex concorrenti di Amici 19 è stato eliminato durante la scorsa puntata, c’era da aspettarselo dato che ogni puntata un concorrente è stato eliminato dalla scuola, forse però non si aspettava questa volta fosse proprio lui a dover andare via.

Jacopo è stato uno dei migliori dentro la scuola, non per niente tutti gli vogliono bene, chiunque si è affezionato a lui. La sua uscita Infatti ha fatto tanto male ai professori e a tutti coloro che hanno avuto a che fare professionalmente con il ragazzo.

Jacopo vs Giulia, la maglia scende ma le cose vanno in modo inaspettato

Jacopo Ottonello ha fatto un’ottima esibizione lo scorso venerdì, si è scontrato con Giulia, sono stati davvero bravi entrambi. Però secondo il parere di tutti ad uscire dalla scuola sarebbe stata proprio Giulia perché tra i due non c’è confronto.

Nessuno si aspettava che la maglia andasse alla ragazza piuttosto che a lui. Proprio Jacopo ha affermato infatti che quando ha visto scendere la maglia ha immaginato e sentito dentro di sé con una certa sicurezza, che in genere non ostenta mai, che la maglia arrivasse proprio a lui.

Quando invece le cose sono andate diversamente la delusione in lui è stata davvero enorme, impossibile da contenere. La sua esperienza ad Amici Ad ogni modo è stata fantastica. Afferma di non potersi lamentare di nessuno. Infatti la dimostrazione sta nel fatto che quando è dovuto uscire dalla scuola tutti erano commossi, chiunque aveva le lacrime agli occhi, dai professionisti agli insegnanti e anche Maria De Filippi.

Come sappiamo la conduttrice non è solita commuoversi. È difficile vedere le lacrime che rigano il suo volto. Venerdì invece era tanto dispiaciuta quanto commossa, Si è trattenuta dall’abbracciare Jacopo soltanto per rispetto nei confronti delle regole del nuovo decreto. Eppure nei suoi occhi si vedeva proprio la voglia di farlo.

Maria De Filippi, una seconda mamma, un punto di riferimento per i ragazzi della scuola

Jacopo ha parlato anche di lei durante la prima intervista rilasciata dopo l’uscita dalla scuola. Ha raccontato che per tutto questo periodo non ha potuto vedere la sua famiglia al quale è tanto legato. Maria ha cercato di fargli sentire meno possibile il distacco, lo meritava essendo uno dei più rispettosi, dolci ed educati della scuola.

E infatti il ragazzo ha visto in lei un punto di riferimento, una seconda mamma, una persona della famiglia. Quando ha avuto bisogno la conduttrice per lui c’è sempre stata, lei è il ricordo più grande che porterà sempre nel suo cuore.