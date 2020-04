“Sarei voluto scappare…”: Flavio Insinna, le parole strazianti del conduttore de L’Eredità

Il ricordo di Flavio Insinna su Fabrizio Frizzi in occasione del secondo anniversario della morte

Qualche giorni fa è ricorso il secondo anniversario della morte di Fabrizio Frizzi, il noto conduttore romano che è venuto a mancare a causa di un’emorragia cerebrale. Tra i messaggi più toccanti che sono apparsi sui social network c’è stato quello di Flavio Insinna.

Ricordiamo, infatti, che il noto attore ha sostituito proprio il marito di Carlotta Mantovan al game show L’Eredità. Ma andiamo a vedere cosa aveva dichiarato tempo fa l’artista di origini siciliane sul collega.

La parole del conduttore de l’Eredità per il collega scomparso due anni fa

Un po’ di tempo fa, attraverso un’intervista rilasciata per il periodico Tv Sorrisi e Canzoni, il professionista Rai aveva spiegato quali sono state le sue sensazioni nel momento in cui i vertici di Viale Mazzini gli avevano detto che doveva sostituire il compianto collega.

“Sarei voluto scappare. Io ero paralizzato da mille pensieri e mi è passato il mondo nella testa. Mi sono trovato a sostituire un amico fantastico, che non lo lascia per andare a fare Sanremo ma perché non c’è più. Tutti hanno cercato di tranquillizzarmi, ma voglio dire che io a Fabrizio ci penso ogni giorno“, aveva detto Flavio Insinna.

Le repliche de L’Eredità non convincono il pubblico: ecco il motivo

Nel frattempo da un paio di settimane nella fascia preserale di Rai Uno vanno in onda le repliche de L’Eredità. Rispetto al passato, però, gli ascolti sono notevolmente calati rispetto alla concorrenza. Infatti Avanti un altro con Paolo Bonolis e Luca Laurenti, anch’esso in replica, lo stanno battendo nettamente. Il motivo?

La Rai ha realizzato un montaggio degli appuntamenti con Flavio Insinna che non stanno convincendo per niente i telespettatori. Quest’ultimi preferiscono delle puntate intere e non un mix di spezzoni ricavati da vari episodi. Se i dati Auditel continueranno a calare con molta probabilità la Rai potrebbe correre ai ripari. Come? Magari sostituire il quiz con delle fiction.