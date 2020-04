Gemma Galgani UeD sembra non essere più la stessa cosa le succede?

Gemma Galgani triste dalla fine delle registrazioni

Gemma Galgani da quando le registrazioni di Uomini e Donne sono terminate a causa dell’emergenza coronavirus è strana, sembra essere parecchio triste. Per questo motivo i telespettatori che la seguono sui social hanno ipotizzato potesse essere successo qualcosa.

D’altronde siamo abituati a vederla malinconica e non più tanto ottimista nei confronti del futuro soltanto quando una conoscenza non va in porto. Le carte in regola al momento le ha tutte dato che durante l’ultima puntata del trono over l’abbiamo vista impegnata in una nuova conoscenza.

Gemma Galgani, la nuova conoscenza potrebbe averle regalato l’ennesima delusione

Gemma Galgani durante l’ultima sfilata ha dedicato delle parole all’amore, raccontando Come è il suo uomo immaginario, come immagina il suo futuro insieme ad un uomo. Proprio durante quella sfilata è stata come sempre criticata per essere troppo fantasiosa. La donna però non sapeva che dietro le quinte ci sarebbe stato un uomo pronto a conoscerla.

Una volta entrato ha accettato il suo ingresso nel programma pronta a iniziare una nuova conoscenza con l’ottimismo che la contraddistingue. Sappiamo tutti che ogni qualvolta qualche uomo prova ad avere un rapporto con lei, dopo qualche tempo scappa via a gambe levate. E lei ci rimane sempre più male.

È stata ed è ampiamente criticata dalla maggior parte del pubblico che segue Uomini e Donne tutti i pomeriggi, così come da Tina Cipollari sua storica nemica proprio per questo modo di fare. Tina cerca sempre di aprirle gli occhi, di farle vedere la realtà, ma Gemma innamorata dell’amore continua a sostenere la sua verità che poi si rivela essere soltanto frutto della Fantasia.

La conoscenza a distanza potrebbe averla delusa

Una delusione dopo l’altra l’hanno portata spesse volte a soffrire tantissimo, forse troppo per persone che l’hanno solamente usata per far parlare di sé in TV. Chissà che il suo sconforto di questi giorni non sia legato alla nuova frequentazione che ovviamente non ha potuto avere atto.

Lei e il suo nuovo cavaliere Infatti si sono sentiti giornalmente, ma tra il sentirsi ed il vedersi c’è davvero un abisso. Ciò che ci fa pensare che le cose siano andate male è la storia che la donna ha pubblicato durante la giornata di ieri su Instagram, scrivendo che il suo grande difetto è fidarsi un po’ di tutti.

Questo ci ha fatto insospettire, da quando non la vediamo più in TV Infatti sembra essere tornata la Gemma triste di un tempo, non è più la Gemma speranzosa che siamo soliti vedere in programma.