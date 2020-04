Sossio Aruta GF Vip 2020 un finalista agguerrito più che mai

Sossio Aruta gli scontri che tengono banco in semifinale

Sossio Aruta e i suoi scontri agguerriti che si sono tenuti in settimana hanno tenuto banco durante la puntata di ieri sera del Grande Fratello. È stata una semifinale interessante, dati gli argomenti che sono stati toccati. Durante la settimana Infatti Sossio, finalista del Grande Fratello è stato impegnato in numerose liti con vari concorrenti e coinquilini della casa del Grande Fratello.

L’uomo ha avuto parecchio da discutere con quasi tutti, In particolar modo ricordiamo la lite con Antonio Zequila e quella con Teresanna Pugliese che hanno colpito tutti. L’uomo Infatti ha discusso in primis con Teresanna perché la donna ritiene di essere infastidita dall’atteggiamento che mostra nei suoi confronti.

Sossio Aruta coerente con le scelte iniziali

Sossio Aruta in settimanale ha mangiato un piatto preparato da Teresanna e la donna ex di Uomini e Donne gli ha fatto notare che nel frattempo non le dice né buongiorno né buonasera. Atteggiamento che a lei non va assolutamente bene.

Sossio le ha risposto che ha scelto di non darle confidenza perché vuole essere una persona coerente. Non ha mai avuto simpatia nei suoi confronti, non vede perché debba legare proprio adesso. Da qui la lite è andata a peggiorare fino al momento in cui Teresanna gli ha dato del cane.

Questa affermazione a Sossio non è piaciuta affatto, l’uomo le ha risposto che cane ci sarà probabilmente suo marito. Questo è stato l’argomento protagonista della puntata. Signorini ha affermato che quando loro hanno litigato stava per dormire sono state le loro urla a svegliarlo di soprassalto. C’è rimasto molto male per le parole pesanti che sono volate.

Scontro con Zequila, accuse pesanti da entrambe le parti

Il secondo scontro è avvenuto invece con Antonio zequila che è stato definito dal finalista lecca… e vanitoso. Antonio gli ha permesso di chiamarlo vanitoso perché sa di esserlo, la prima parola invece non la accetta. Secondo Sossio il comportamento dei coinquilino è particolarmente strano perché vorrebbe cercare di avvicinarsi a lui dato che è il finalista.

Lui però non ha nessuna intenzione di legare se fino a questo momento sono stati tanto lontani. Niente deve cambiare ad una settimana dalla finale perché probabilmente Zequila stava utilizzando una pura strategia. Dall’altra parte arriva la stoccata di Antonio che definisce non soltanto Sossio, ma anche tutti gli altri concorrenti della casa, una persona che non ha fatto niente nella vita e che per avere partecipato ad un programma sente di essere qualcuno, di essere arrivato.