Karina Cascella si racconta “Non sono più opinionista perchè…”

Karina Cascella si confessa su come sta vivendo questo momento di quarantena e sull’annullamento delle sue nozze

In una lunga intervista a Il Giornale, Karina Cascella ha raccontato come sta vivendo questo periodo di quarantena da Coronavirus. Innanzitutto, ha dovuto rimandare il suo matrimonio, ma poi sta anche spiegando quali sono le difficoltà nella sua vita privata e non.

Ha detto che non lavora più come opinionista e questa, chiaramente, è una cosa che la fa stare male in quanto oramai da diverso tempo era nella trasmissione Uomini e Donne di Maria de Filippi. Ha detto che inizialmente aveva intrapreso quel lavoro in un momento difficile. Infatti, non è un bel ricordo in quanto aveva perso da poco i genitori. Però nonostante questo, Maria ha saputo darle una mano per rialzarsi da questa brutto momento della sua vita.

Karina Cascella e l’emergenza Coronavirus

L’opinionista Karina Cascella ha raccontato che durante il periodo del Coronavirus è come se ci si abitua a tutto, anche a stare isolati e vuole solo che passi molto presto. Ha spiegato che ha dovuto evitare anche di fissare una data del matrimonio che doveva essere prevista nel 2020.

I pensieri sono andati su altre cose, perché il suo compagno Max, è proprietario di una grande discoteca e ha dovuto smettere di lavorare. Quindi non era certo il caso di intraprendere un matrimonio in questo momento così particolare, anche da un punto di vista lavorativo.

La vita privata di Karina

In merito alla sua vita privata ha raccontando di sua figlia Ginevra e ha detto anche che – qualche anno fa – aveva smesso di fare l’opinionista perché aveva appena vinto La talpa e faceva fatica andare da Roma a Milano. Ciò anche perché il suo ex compagno, Salvatore Angelucci era spesso in giro e quindi lei era insieme a sua figlia. Adesso i due sono in ottimi rapporti, anche con Alessandra Gallocchio, fidanzata di Salvatore.

Quando finirà questa emergenza per Covid-19 probabilmente però sarà nuovamente nello studio di Maria De Filippi. In merito a qual è il suo sogno ha anche detto che le piacerebbe fare una puntata del Le Iene perché è una trasmissione che l’ha sempre colpita particolarmente. Inoltre, ha detto anche che le piacerebbe fare l’opinionista in prima serata perché è una di quelle cose che ha sempre voluto realizzare.