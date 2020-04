Gianmarco Onestini nuovo attacco contro Adara: “L’ha venduta per fare soldi…”

Continua la guerra tra Gianmarco Onestini e Adara Molinero. Quest’ultima ha rilasciato un’intervista nella quale ha fatto delle confessioni inaspettate contro il suo ex. La donna lo ha dipinto come un bugiardo, il quale si è inventato la storia del tradimento solo per uscire pulito da questa situazione.

A seguito di tali dichiarazioni, però, il fratello di Luca è voluto intervenire sul suo profilo Instagram muovendo delle pesantissime accuse contro la sua ex. Andiamo a vedere cosa è emerso.

Le accuse di Gianmarco Onestini contro Adara

Dopo l’intervista di Adara Molinero sulla rivista spagnola Lecturas, Gianmarco Onestini ha deciso di rispondere per le rime sui social. Da un po’ di tempo, il giovane ha reso privato il suo account, molto probabilmente per tutelare in modo più minuzioso la sua privacy. Ad ogni modo, il giovane ha sbottato contro la sua ex dipingendola come un’arrampicatrice sociale.

L’ex gieffino, infatti, ha detto che una volta diffusa la notizia circa la loro separazione, la premura principale della sua ex è stata quella di mettersi in contatto con una rivista. A suo avviso, quindi, la donna avrebbe venduto la notizia solo per soldi. Inoltre, il protagonista ha anche definito bugie tutte le dichiarazioni della Molinero.

La Molinero sta mentendo?

Gianmarco Onestini, inoltre, nel suo post di sfogo contro Adara, ha anche sottolineato come la donna cambiasse idea in continuazione. Un giorno sembra appoggiare una tesi e il giorno dopo dice completamente il contrario. Questo, dunque, secondo il giovane non sarebbe altro che una dimostrazione della sua falsità e delle sue menzogne. Secondo il suo punto di vista, la donna sarebbe stata beccata a tradirlo, ragion per cui avrebbe cominciato a costruire una serie di bugie finalizzate ad uscirne indenne.

Ricordiamo, infatti, che Gianmarco ha scoperto l’esistenza di alcune chat intercorse tra la donna e Rodrigo Fuertes Punch, suo ex compagno di avventura nel Grande Fratello spagnolo. I due sono sembrati parecchio complici nelle loro conversazioni. Ad ogni modo, entrambi hanno sempre dichiarato di essere amici. La loro versione, infatti, va completamente a cozzare con quella di Onestini.