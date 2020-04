Clizia Incorvaia clamorosa gaffe “Dopo la quarantena riapriranno tutti i……..!”

Clizia Incorvaia fa l’ennesima gaffe sui social e scoppia la polemica: ha deciso di non fare altre stories per il momento…

Clizia Incorvaia è molto amata sul web però, a volte dice delle cose che la rendono un bersaglio perfetto per gli hater su Instagram. E’ stata presa di mira negli ultimi giorni per aver detto una cosa che secondo alcuni, poteva essere offensiva, ma che di fatto, sembra però assolutamente detta in buona fede.

La bella influencer ha scatenato nuovamente un putiferio dicendo che ora che finirà la quarantena probabilmente riapriranno tutti i manicomi. Questa cosa però urtato la sensibilità di alcune persone che stanno facendo molta fatica a capire cosa volesse dire. Lei allora, ha dovuto fare una storia in cui ha spiegato cosa voleva dire con questa frase che non voleva di certo, essere offensiva.

Clizia Incorvaia e la “giustificazione” via web

La bella Clizia Incorvaia ha fatto una storia in cui spiegato che quando parlava di manicomi voleva semplicemente ironizzare, perché in merito al suo punto di vista la legge Basaglia che ha determinato la chiusura di queste strutture, è stata positiva.

Piuttosto, con i suoi follower si è detta un po’ stanca di dover sempre giustificare ogni cosa che dice perché viene continuamente fraintesa e attaccata dagli hater. Ha spiegato che se queste sono le condizioni preferisce non fare altre stories almeno per un po’. Già qualche tempo fa si era arrabbiata non poco per altre cose, ma adesso la frase era venuta fuori semplicemente per qualcosa di diverso.

La frase sui “manicomi”

Clizia Incorvaia aveva detto questa frase sui manicomi in quanto l’avevano accusata sua nonna di essere rifatta, come. Lei ha sempre detto che invece non è così e infatti, ha rimandato tutte le accuse al mittente. Ciò sia su di lei che su sua nonna.

In particolare, aveva postato una foto in cui guardava quella di sua nonna e gli haters l’avevano accusata di essere completamente oggetto di chirurgia estetica. Clizia allora, si è innervosita molto e ha detto che non capiscono i sacrifici che ha fatto la donna che viveva in un’epoca completamente diversa, quando al massimo esisteva il parrucchiere, non certo la chirurgia estetica.

Ha detto quindi che probabilmente, questo attaccamento nei suoi confronti era dovuto al fatto che la quarantena sta facendo un brutto effetto sulle persone ed ha detto che probabilmente, riapriranno i manicomi. Da lì, si è scatenato il putiferio!