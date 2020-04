Barbara Eboli fidanzata di Licia Nunez GF Vip 4 “Non vedo l’ora di……..”

Barbara Eboli, fidanzata di Licia Nunez al veleno contro Ursula, aspetta la compagna a braccia aperte

Dopo l’eliminazione del Grande Fratello vip 2020, Licia Nunez che era arrivata quasi in semifinale, ha iniziato a allontanarsi dal mood della casa per ripensare piuttosto, alla sua vita. Infatti, innamorata di Barbara Eboli, adesso ha iniziato a fare un’analisi sul suo percorso durato 87 giorni nella casa del Grande Fratello vip.

A proposito della donna ha detto di essere molto felice di tornare da lei e che oltretutto, c’è anche una grande stima e rispetto tra le due, perché si tratta di due donne molto coraggiose. All’interno della casa però sono ripartite un po’ di questioni in sospeso, tant’è che Licia ha deciso di parlare di alcuni atteggiamenti che le hanno dato fastidio.

La love story tra Licia Nunez e Barbara Eboli

Licia Nunez non pensa solo alla sua Barbara Eboli. La concorrente ha voluto anche parlare di alcuni atteggiamenti che non le sono piaciuti e ricordare la sua compagna. Nella casa, parlando con altri concorrenti come Patrik, Teresanna, Antonio e Paolo, aveva già nominato la sua fidanzata dicendo che non vedeva l’ora che potesse aiutarla a superare tutte le cose che si era tenuta dentro in questo periodo.

Intanto però mentre Licia cerca di distanziarsi da quello che è successo all’interno della casa più spiata d’Italia, Barbara ha dovuto fare i conti invece con la compagna di Sossio Aruta con cui c’è stata una discussione abbastanza violenta.

La frase omofoba di Ursula Bernardo

Quando Ursula Bernardo ha detto che mariti e compagne di diversi concorrenti all’interno della casa sanno solo insultare, Barbara Eboli non ha pensato due volte di risponderla per toni. Infatti, ha detto che secondo lei Ursula davanti a tutti Italia ha fatto una figura della cornuta vicino a una persona che l’ha già dimenticata in pochissimo tempo. Tra le due sono iniziati una serie di botta e risposta.

Sembrerebbe che la bella fidanzata di Licia Nunez si sia arrabbiata nei confronti di Ursula Bennardo per avere apostrofato in maniera omofoba la sua storia d’amore con Licia. Anzi ha detto di provare vergogna per questa donna a nome anche di tutto il mondo gay.

Non ha sopportato quando Ursula ha detto che non poteva accettare lezioni “da chi ha situazioni di vita imbarazzanti”. Per lei si è trattato di un riferimento vergognoso e che quindi non meritava risposta perché era troppo intelligente per cadere in queste provocazioni.