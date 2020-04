Striscia la Notizia, Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia sfida a distanza: la quarantena delle ex veline [FOTO]

La fine dell’amicizia tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia

Dopo una lunga amicizia nata sul bancone di Striscia la Notizia, Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia non si parlano da alcuni anni. Dietro alla loro lite ci sarebbero dei problemi di lavoro. Nel frattempo le due ex veline stanno trascorrendo la quarantena ognuno nella propria abitazione.

La prima a Los Angeles e la seconda a Milano. Anche se non si seguono più su Instagram le due si stanno sfidando a distanza documentando i loro allenamenti e workout davvero duri e faticosi sul social network. Un modo per far trascorrere in modo più veloce il tempo.

Le attività social delle due ex veline di Striscia la Notizia

Chi segue Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia da tempo sa perfettamente che le due sono state unite per anni. Le due ex veline di Striscia la Notizia hanno condiviso gioie e dolori sfatando il detto che nel mondo dello spettacolo non possa esserci un’amicizia sincera e duratura. Successivamente qualcosa è successo e la loro unione si è improvvisamente interrotta ma non lo hanno mai raccontato.

Di recente, però, l’attrice sarda ha rilasciato un’intervista al magazine Grazia menzionando l’ex collega. In poche parole difficilmente tra loro potrebbe esserci un nuovo rapporto. C’è da dire, però, che le cose sono hanno subito un cambio con l’entrata in scena di Alessandro Viani e l’apertura di entrambe di una palestra a Los Angeles. (Continua dopo il post)

Gli allenamenti di Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia

Come accennato prima, su i profili Instagram di Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia si possono ammirare degli scatti e delle clip di entrambe impegnate all’allenamento e al fitness. Le due ex veline di Striscia la Notizia sono particolarmente attive sui loro canali social, infatti spesso postano dei contenuti dove mostrano i loro allenamenti commentandone la difficoltà.

L’ex della star hollywoodiana George Clooney sembra anche appassionata di pugilistica. La cosa certa ed evidente agli occhi dei follower è che tutte e due sfoggiano un corpo tonico ed invidiabile alle ventenni.