Il Paradiso delle signore trama 3 aprile: Umberto paga l’intervento di Federico?

Nella puntata del 3 aprile del Paradiso delle signore vedremo che tra Clelia e Silvia si creerà una strana ed inaspettata alleanza. Le due donne, infatti, si troveranno di comune accordo per tutelare Luciano ed evitare che possa commettere una sciocchezza rivolgendosi a degli usurai.

Marta, invece, inizierà a prendere delle pillole per curare la sua infertilità, ma il tutto sarà all’insaputa del marito Vittorio. Per Laura, invece, ci sarà una splendida notizia, la fanciulla avrà superato la prova e verrà assunta come Venere.

Laura è la nuova Venere del Paradiso delle signore

La famiglia Cattaneo si troverà davvero in difficoltà. Federico dovrà sottoporsi all’intervento nella speranza che possa tornare a camminare, ma i soldi promessi dalla zia Ernesta non ci sono più. Per questo motivo, Luciano sarà disposto a tutto pur di reperire la cifra necessaria. Clelia, però, parlerà con Silvia e le racconterà tutto. La Cattaneo, allora, informerà la Calligaris che si occuperà lei della vicenda. A quanto pare, avrà intenzione di recuperare lei il denaro necessario, ma come?

Il 3 aprile, Laura riceverà una bellissima notizia, la fanciulla verrà assunta come nuova Venere del Paradiso delle signore. Dopo la rissa tra Cosimo e Salvatore, invece, in caffetteria non si farà altro che mormorare. Marcello, dal canto suo, si troverà d’accordo con il suo amico ritenendo giusto di essere venuti alle mani per far valere il proprio onore. Armando, invece, darà una versione completamente diversa. Dall’altro dei suoi anni e della sua maturità spiegherà ai due ragazzi che non bisognerebbe mai risolvere le questioni arrivando alle mani.

Spoiler 3 aprile: Silvia e Clelia trovano i soldi

Convinto della sua versione, Salvatore deciderà di chiedere scusa a Cosimo per aver perso il controllo e avergli tirato un pugno. Su di un altro versante, invece, vedremo che Marta deciderà di intraprendere una strada molto pericolosa. La fanciulla incomincerà a prendere le pillole per la fertilità senza dire nulla a Vittorio. Inutile dire che in caso in cui Conti dovesse scoprire tutto, le conseguenze potrebbero essere molto dure.

Infine, le anticipazioni del 3 aprile del Paradiso delle signore rivelano che Silvia e Clelia riusciranno a trovare i soldi per finanziare l’intervento di Federico. Il tutto, però, avverrà all’oscuro di Luciano. Questo, quindi, lascerà spazio all’ipotesi secondo cui le due possano essersi rivolte a Umberto per finanziare l’operazione.