‘Un posto al sole’ spoiler 3 aprile 2020, duro scontro tra Roberto e Filippo

Gli spoiler legati all’ultima puntata di Un posto al sole, che sarà trasmessa venerdì 3 aprile su Rai 3, rivelano che ci sarà una chiusura con il botto. Si tornerà a parlare di Serena e della sua scelta di restare a Napoli seppur da sola.

Filippo avrà un duro confronto con suo padre Roberto mentre Niko e Susanna cercheranno di convincere Avella a collaborare con loro e la giustizia. Intanto, però, il pericolo incombe dato che il boss Tregara escogiterà un piano per correre ai ripari.

Anticipazioni Un posto al sole, il boss Tregara elabora un nuovo piano

Nella puntata di venerdì 3 aprile di UPAS vedremo Niko e Susanna lavorare su una difficile indagine. I due avvocati cercheranno di ammorbidire Avella per convincerlo a collaborare con la giustizia. Nel frattempo, il magistrato Eugenio Nicotera cercherà di ripianare la difficile situazione in famiglia. Tornerà la serenità tra Viola e il marito? Intanto, il boss Tregara, nonché padre di Clara, preparerà una nuova mossa per coprirsi le spalle. Cosa escogiterà questa volta il pericolosissimo malavitoso?

La soap Made in Italy si chiuderà con il suo ultimo appuntamento con le vicende di Serena la quale, dopo la scelta intrapresa, dovrà vedersela con la difficile situazione di mamma single. Mentre la Cirillo dovrà fare i conti con questa nuova vita che la vedrà sempre più sola e affaccendata, Roberto Ferri e Filippo avranno uno scontro verbale piuttosto duro scaturita da una questione di lavoro.

Un posto al sole spoiler: arrivederci a data da destinarsi

A partire dalla prossima settimana, la soap opera farà un viaggio a ritroso nel tempo. A causa della situazione generale alquanto complicata, le registrazioni della soap opera napoletana sono state sospese da diverso tempo. Per tale ragione non sarà possibile proseguire con l’avventura e scoprire cosa accadrà a Eugenio e Viola, ma anche come andranno le altre intricate vicende come quella tra Serena e Filippo.

Rivedremo Andrea e Arianna

Da lunedì 6 aprile, al solito orario, rivederemo le puntate trasmesse su Rai 3 nel lontanissimo 2002. Ritroveremo un confuso Filippo che sarà sulle tracce di Carmen a Bologna. L’uomo si imbatterà in Tommaso, colui che li renderà la vita alquanto complessa. Serena, invece, cercherà di scoprire chi sia l’uomo della sua vita.

Prossimamente rivedremo Andrea e Arianna i quali saranno reduci da una sorta di rottura. Franco cercherà di farli riavvicinare, ma la Landi risulterà restia ad ogni tentativo di riconciliazione e questo non farà altro che procurare enorme dispiacere al Pergolesi.