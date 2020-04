La sorella di Giulia De Lellis scrive ad Andrea Iannone in pubblico: sul web è il caos (FOTO)

La storia d’amore tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis è, ormai, volta al termine, ma in queste ore sul web ci ha pensato la sorella dell’influnecer ha gettare nuovo pepe sulla vicenda.

Il motociclista ha pubblicato uno stato relativo alla sentenza emanata dal giudice circa la sua positività ai test antidoping. Ebbene, proprio ad di sotto di tale sfogo Veronica è intervenuta per esprimere un pensiero che in molti hanno criticato.

Il post di Andrea Iannone

La soap opera che vede come protagonisti Giulia De Lellis e Andrea Iannone continua senza esclusione di colpi, stavolta c’è di mezzo anche la sorella. In queste ore, il motociclista si è sfogato su Instagram a seguito della decisione del giudice di condannarlo a 18 mesi nonostante la sua innocenza. Nel caso specifico, pare che il ragazzo sia stato considerato non colpevole, in quanto ha assunto inconsapevolmente delle sostanze non consentite contenuti in alcuni cibi.

Per tale ragione, il ragazzo ha detto di non potersi ritenere soddisfatto nonostante sia emersa la verità circa quanto accaduto realmente. Ad ogni modo, a generare particolare clamore sulla vicenda ci ha pensato l’intervento di Veronica, la sua ex cognata. Nel caso specifico, la ragazza ha deciso di lasciare un commento al di sotto di tale post.

Il commento della sorella di Giulia

La sorella di Giulia ha scritto ad Andrea Iannone che il tempo è galantuomo. Tale frase, però, ha immediatamente scatenato la reazione del web. In molti hanno ritenuto inopportuno il fatto che la donna abbia deciso di rendere pubblica la sua vicinanza all’ex della sorella considerando come siano andate le cose tra i due.

La maggior parte del follower, infatti, ha affermato che sarebbe stato più opportuno mandare un messaggio in privato e non al di sotto del post. In ogni caso, per adesso, pare che la cosa non abbia infastidito l’influencer, dato che non si è minimamente espressa sulla vicenda. Ricordiamo che la ragazza sembra proprio stia trascorrendo la quarantena insieme al suo ex Damante. Per tale ragione, forse, non ha il tempo e la voglia di cimentarsi in questi gossip.