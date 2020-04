Grande Fratello Vip: l’inatteso abbraccio tra Licia Nunez e Antonella Elia:”Ci rivedremo fuori dalla casa”

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip si è conclusa l’avventura di Licia Nunez. L’attrice è stata eliminata nel televoto contro Antonella Elia e Paola Di Benedetto. Quest’ultima è stata la preferita dal pubblico e ha conquistato direttamente la finale.

Proprio dopo la proclamazione dell’ex madre natura, c’è stato un gesto tanto bello quanto inatteso. Licia Nunez ha abbracciato, seppur fugacemente, Antonella Elia. Non ci sarebbe nulla di strano se tra le due nelle ultime settimane non ci fossero stati decine di litigi e discussioni.

Le due, infatti, sembravano essere passate da amiche a nemiche. Il gesto è stato sottolineato anche dal padrone di casa Alfonso Signorini. A seguire il conduttore si è collegato con l’attrice con la quale ha parlato anche di questa situazione. Licia Nunez ha spiegato con grande serenità il motivo del suo comportamento.

Il rapporto nella casa del Gf Vip tra Antonella e Licia

All’inizio dell’avventura nella casa più spiata d’Italia si è parlato moltissimo della vita privata di Licia Nunez. Quest’ultima ha avuto la possibilità di incontrare la sua storica ex fidanzata Imma Battaglia. Purtroppo lo scambio di pareri tra le due non ha avuto l’esito sperato dal pubblico da casa.

Licia Nunez ha anche rivelato nel corso della sua permanenza nella casa più spiata d’Italia di essere fidanzata attualmente. Barbara, l’attuale compagna dell’attrice, dopo una discussione, neanche troppo accesa e legata al fatto che Licia ha solo parlato della sua ex senza mai darle spazio, le due si sono lasciate andare ad un lungo bacio seguito da un intenso abbraccio.

Nelle ultime settimane è stata presa di mira da Antonella Elia, con la quale ha avuto diverse discussioni. In particolare a far incrinare il rapporto è stato uno scambio di visione e di racconti. Licia ha svelato che in passato è rimasta incinta ma ha perso il bambino. Alla fine della sua avventura, però, l’attrice ha voluto abbracciare la compagna di viaggio.

L’abbraccio tra Licia Nunez e Antonella Elia

Come detto in precedenza, al termine dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Licia Nunez ha abbracciato Antonella Elia. Un gesto inatteso che ha stupito positivamente tutti i concorrenti e il conduttore Alfonso Signorini.

Subito dopo quest’ultimo si è collegato con Licia Nunez che ha spiegato il motivo del suo comportamento. L’attrice, infatti, è convinta che abitando entrambe a Roma avranno la possibilità di rivedersi fuori dalla casa. Il motivo, ovviamente, è quello di poter chiarire i malintesi e le discussioni che hanno caratterizzato il percorso al Grande Fratello Vip.