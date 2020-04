Quando si perde un gioiello o un oggetto prezioso, resta un po’ a tutti l’amaro in bocca. Ma se è destino che quella cosa “muoia” con noi, salta fuori anche dopo tempo. Un po’ com’è successo a questa fede nuziale ritrovata dopo 20 anni in un campo di grano inglese. Una storia toccante che però ha ridato ad una donna e a suo marito una gioia immensa.

Fede nuziale ritrovata dopo 20 anni: la scoperta di un operatore di metal detector

La fede nuziale ritrovata dopo 20 anni è venuta fuori un po’ per caso. Un operatore di metal detector stava operando in una parte della sua proprietà di 300 acri in Inghilterra. Durante la battuta di ricerca ha pescato una fede nuziale. Scavando a fondo alla questione, è emerso che la stessa era stata persa da un ex vicino 20 anni prima.

Tyrone Holman, 50 anni, ha affermato di utilizzare il suo metal detector nella Church Farm, una proprietà di proprietà della famiglia Hull di Occold, nel Suffolk. Mentre giocherellava con il suo apparecchio ha scoperto un anello nuziale con un’iscrizione: “Con affetto, Christiane”.

Come ha scoperto a chi appartenesse la fede

Holman ha raccontato la storia della fede al contadino Chris Hull, il quale l’ha voluta vedere. Esaminando la, ha riconosciuto l’epiteto insolito di “Christiane” e ha capito che quasi sicuramente quella fede nuziale ritrovata dopo 20 anni, apparteneva ahli ex vicini che si erano trasferiti a Gooderstone, Norfolk.

Hull ha scritto dunque una mail a Christiane Hewitson, 72 anni, domandando se la data incisa sull’anello trovato – 9 settembre 1967 – avesse un significato speciale per lei. Hewitson ha risposto che la data era il giorno del suo matrimonio con il marito John, 75 anni, il quale a sua volta aveva perso la sua fede nel 2000.

La gioia di riavere il proprio anello di matrimonio

Christiane ha spiegato in un’intervista che quando il marito aveva perso il suo anello di matrimonio ci erano rimasti entrambi male. Pur avendolo cercato, hanno capito che il gioiello non sarebbe mai saltato fuori e quindi lentamente se ne sono fatti una ragione.

È inspiegabile dunque la gioia per i due di vedere la fede nuziale ritrovata dopo 20 anni, quando mai avrebbero immaginato di poterla di nuovo avere al dito.