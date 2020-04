Maria De Filippi svela come saranno i suoi programmi dopo il Coronavirus, poi la paura per Costanzo

In questo periodo di emergenza sanitaria a causa del Coronavirus molti programmi televisivi hanno subito delle drastiche rimodulazioni, anche quelli di Maria De Filippi. Nel corso di un’intervista con il Corriere.it la conduttrice di Canale 5 ha fatto delle confessioni in merito a ciò che prova nel continuare a far andare in onda Amici 19.

Successivamente ha anche parlato di come cambieranno le trasmissioni anche dopo la fine di tutta questa situazione. Naturalmente ci saranno delle ripercussioni, di carattere anche drastico. Inoltre, ha parlato anche della paura che ha per suo marito e di tutte le misure che adopera allo scopo di contenere il rischio di contagio.

L’intervista di Maria De Filippi su Amici

Il COVID-19 si è insinuato nella vita di tutti i cittadini e, ovviamente, anche in quella dei vip. In una recente intervista, Maria De Filippi ha confessato di essere stata tentata dal sospendere le dirette di Amici a causa del Coronavirus. La trasmissione, infatti, è tra le poche che ha resistito, anche se è stato necessario adottare delle misure estremamente contenitive. Il primo cambiamento eclatante è stato, ovviamente, determinato dall’eliminazione del pubblico in studio.

Per i vari concorrenti, esibirsi nel silenzio più totale, senza applausi di consenso o rumori di dissenso, è davvero una cosa assurda. Molto spesso, infatti, i vari protagonisti si sono trovati a guardare la conduttrice nella speranza che gli facesse capire se stessero facendo bene oppure no. Ad ogni modo, anche quando tutto questo sarà finito, nulla tornerà come prima.

I cambiamenti per il Coronavirus

Maria De Filippi ha spiegato che anche quando l’emergenza Coronavirus si attenuerà, la televisione avrà delle ripercussioni. Sia in termini economici sia pratici. Nel caso specifico, è probabile che si penserà di ridurre comunque il pubblico in studio, in modo da favorire le distanze. Inoltre, anche C’è Posta per te potrebbe cambiare. La busta potrebbe non esserci più, così come potrebbe sparire il momento dell’abbraccio finale.

Queen Mary, poi, è passata a parlare delle misure che sta adoperando per contenere il contagio, specie per proteggere suo marito Maurizio Costanzo. Durante le registrazioni, infatti, tutto il cast indossa la mascherina. Una volta rientrata a casa, la conduttrice lascia le scarpe fuori la porta e si disinfetta le mani. Anche il momento della cena è cambiato. I due siedono allo stesso tavolo, ma mantenendo una grande distanza tra loro.