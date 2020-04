Maratona in giardino per raccogliere fondi: l’idea di James Campbell

Qualche giorno fa un atleta francese aveva deciso di correre sul balcone di casa sua quella maratona che non aveva potuto vivere davvero a causa del coronavirus. Il giovane aveva dovuto improvvisare, e anche se a fatica, aveva raggiunto il suo obiettivo. L’inglese James Campbell ha invece corso una maratona in giardino. L’ha e ha raccolto dei fondi da donare in beneficenza. Doppio obiettivo raggiunto per lui.

Maratona in giardino e sport a distanza

In un contesto tanto particolare e complesso, dove tutti siamo in reclusione obbligata, una maratona in giardino non poteva che essere la migliore idea da porre in essere. E così un corridore britannico ha riunito gli sportivi sui social, a distanza e ha corso un’intera gara nel suo cortile per raccogliere fondi per il Servizio sanitario nazionale.

James Campbell, 32 anni, ha spiegato che la quarantena lo sta mandando in tilt. Chiuso in casa si sente letteralmente impazzire. E così nel suo appartamento a Cheltenham, in Inghilterra, ha deciso di mettere a frutto il tempo a disposizione per fare qualcosa che potesse servire al paese data l’emergenza Covid. E così ha scritto un post su Twitter per vedere se ci sarebbe stato interesse a correre una maratona nella sua piccolo giardino. E ha trovato ampi consensi.

Un’idea davvero encomiabile, per una giusta causa

“Stavo riordinando alcune cose e ho pensato di attuare un’idea stupida ma che avrebbe fatto bene sicuramente al mondo. E così, ho dato un’occhiata al mio giardino e ho pensato che avrei corso una maratona”. Queste sono state le parole di Campbell durante un’intervista, soddisfatto dei risultati raggiunti.

Il tweet di Campbell è diventato virale e ha attirato attenzione da numerosi atleti professionisti e celebrità. Il corridore ha posto in essere la sua maratona in giardino solo due giorni dopo il suo tweet iniziale. Ha stimato che gli ci sono voluti circa 7.000 giri nel suo giardino per raggiungere la distanza di 26,2 miglia di una maratona completa.

Campbell ha trasmesso in streaming tutta la sua corsa. In questo modo ha raccolto fondi per il servizio sanitario nazionale britannico da donare per combattere il coronavirus. Pare che il suo totale di raccolta fondi abbia superato i 25.000 dollari. Di questa maratona in giardino gli rimarrà il ricordo bellissimo di aver potuto dare il suo contributo nel mezzo dell’emergenza.