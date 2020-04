“Ti serve un innesto?”: Naike Rivelli semi nuda si mimetizza tra gli alberi, la ‘fuga’ dalla quarantena [FOTO]

View this post on Instagram

Basterebbe chiedere scusa. Basterebbe affrontare le critiche in maniera onesta e costruttiva. Basterebbe fare giornalismo serio e vero. Basterebbe avere il buonsenso l’educazione e abbastanza compassione per confrontarsi con chi si è sentito offeso.. ❤️🙏🏼❤️👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼Mediaset ha fatto un gran teatrino obbligando Sgarbi a fare scuse pubbliche con tanto di rose.. 🥀 solo perché Sgarbi ha parlato di raccomandati.. Poi Quando un paese intero e tutte le testate giornalistiche parlano di un offesa di massa ai parenti dei deceduti.., sia Mediaset che la conduttrice interessata, se lo fanno scivolare addosso come se l’opinione pubblica non valesse nulla. Devo dire che umanamente e professionalmente fate paura. Non pensavo il potere potesse mettere a tacere il pensiero di tutti. Come fa una testata giornalistica seria a ignorare , anzi a dire con arroganza, che Questo gli scivola addosso? Boh.. che paura. Mi fate paura . Il potere assoluto mi inquieta. #naikerivelli @ornellamuti @dagocafonal @selvaggialucarelli @liberoquotidiano @ilgiornale.it @la_stampa @ilmessaggero.it @larepubblica @ilcorrierenews @qui_mediaset NON POTETE IGNORARCI TUTTI ALL’INFINITO.. non siete onnipotenti 🙈😱🇮🇹📺🥀🥺👎🏻 #passaparola #petizione #iorestoacasa #unitisivince #facciamoladifferenza