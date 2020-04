La Tata: il cast si riunisce sul web e mette in scena il primo episodio della serie, ecco quando e dove vederlo

La serie cult degli anni Novanta è tornata, almeno sul web. Ecco che cosa hanno pensato di fare gli attori ai tempi del coronavirus

La Tata: reunion del cast

La Tata (The Nanny) è una sit-com statunitense andata in onda su CBS dal 1993 al 1999. La serie aveva come protagonista Francesca Cacace (interpretata da Fran Drescher) che si è presentata a casa Sheffield in cerca di un lavoro. Maxwell (interpretato da Charles Shaughnessy) la accoglie come tata per i suoi tre figli.

I personaggi de La Tata hanno avuto un grande successo. Come dimenticare il maggiordomo Niles (Daniel Davis), C.C. Babcock (Lauren Lane), Zia Assunta (Renèe Taylor), Zia Yetta (Ann Morgan Guilbert), i figli Maggie, Brighton e Grace (interpretati rispettivamente da Nicholle Tom, Banjamin Salisbury e Madeline Zima).

La serie è stata prodotta proprio da Fren Drescher e da suo marito Peter Marc Jacobson e ha ricevuto ben 11 nomination agli Emmy Awards (ne ha vinto solo uno nel 1995 per i migliori costumi). Ebbene, per tutti gli appassionati delle vicende di Casa Sheffield sta arrivando una reunion molto importante.

Il cast si riunisce per il primo episodio della serie

La scorsa settimana Fran Drescher aveva annunciato una grandissima sorpresa in arrivo. In occasione del ventesimo anniversario della fine de La Tata i produttori della serie hanno deciso di riunire tutto il cast per dare vita di nuovo al primo episodio.

Il tutto è stato fatto online dal momento che tutto il mondo sta affrontando la drammatica situazione legata alla diffusione del coronavirus. Ma proprio per questo gli attori hanno voluto rallegrare e strappare un sorriso a tutte le persone che sono costrette a stare in casa o che stanno affrontando problemi gravi.

La reunion e la recita del primo episodio sono state registrate sulla piattaforma Zoom e Sony Pictures Television la pubblicherà su YouTube lunedì 6 aprile. Curiosi di vedere come sono diventati oggi i protagonisti? (Continua dopo la foto)

Le parole di Fran Drescher

Per annunciare questa iniziativa che ha sorpreso ed emozionato i fan di tutto il mondo, Fran Drescher ha detto: “La risata è la miglior medicina!”. L’attrice ha svelato di averci pensato insieme al marito Peter perché sarebbe stato proprio bello riunire il cast in questi tempi difficili e rivivere l’episodio pilota. L’unico obiettivo era quello di portare conforto alle persone costrette all’isolamento e alla quarantena. Siamo certi che ci sono riusciti e ci riusciranno, voi che dite?